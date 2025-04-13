Киев (адрес не указан)
Доступно в 407 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Аромазин таблетки, покрытые сахарной оболочкой 25 мг блистер №30
Pfizer Inc.
2101,18 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Аромазин таблетки, покрытые сахарной оболочкой 25 мг блистер №30
Pfizer Inc.
2110,66 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Аромазин таблетки, покрытые сахарной оболочкой 25 мг блистер №30
Pfizer Inc.
2101,18 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Аромазин таблетки, покрытые сахарной оболочкой 25 мг блистер №30
Pfizer Inc.
2138,10 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Аромазин таблетки, покрытые сахарной оболочкой 25 мг блистер №30
Pfizer Inc.
2199,76 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Аромазин таблетки, покрытые сахарной оболочкой 25 мг блистер №30
Pfizer Inc.
2248,14
Экономия при брони: -81,75 грн
2166,39 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Аромазин таблетки, покрытые сахарной оболочкой 25 мг блистер №30
Pfizer Inc.
2297,55
Экономия при брони: -102,60 грн
2194,95 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 39 мин
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Аромазин таблетки, покрытые сахарной оболочкой 25 мг блистер №30
Pfizer Inc.
2137,18 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Аромазин таблетки, покрытые сахарной оболочкой 25 мг блистер №30
Pfizer Inc.
2152,28 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Аромазин таблетки, покрытые сахарной оболочкой 25 мг блистер №30
Pfizer Inc.
2206,65
Экономия при брони: -80,24 грн
2126,41 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Аромазин таблетки, покрытые сахарной оболочкой 25 мг блистер №30
Pfizer Inc.
2127,46 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Аромазин таблетки, покрытые сахарной оболочкой 25 мг блистер №30
Pfizer Inc.
2197,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Аромазин таблетки, покрытые сахарной оболочкой 25 мг блистер №30
Pfizer Inc.
2145,20
Экономия при брони: -7,10 грн
2138,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Аромазин таблетки, покрытые сахарной оболочкой 25 мг блистер №30
Pfizer Inc.
2197,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Аромазин таблетки, покрытые сахарной оболочкой 25 мг блистер №30
Pfizer Inc.
2197,10 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Константиновская / Фроловская, 1/2
1.5 км
Аромазин таблетки, покрытые сахарной оболочкой 25 мг блистер №30
Pfizer Inc.
2206,91
Экономия при брони: -80,25 грн
2126,66 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Аромазин таблетки, покрытые сахарной оболочкой 25 мг блистер №30
Pfizer Inc.
2281,17
Экономия при брони: -98,44 грн
2182,73 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Аромазин таблетки, покрытые сахарной оболочкой 25 мг блистер №30
Pfizer Inc.
2191,92
Экономия при брони: -84,44 грн
2107,48 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Аромазин таблетки, покрытые сахарной оболочкой 25 мг блистер №30
Pfizer Inc.
2197,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Аромазин таблетки, покрытые сахарной оболочкой 25 мг блистер №30
Pfizer Inc.
2197,10 грн