Харьков (адрес не указан)
Доступно в 118 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Аромазин таблетки, покрытые сахарной оболочкой 25 мг блистер №30
Pfizer Inc.
2196,90 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Аромазин таблетки, покрытые сахарной оболочкой 25 мг блистер №30
Pfizer Inc.
2098,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Аромазин таблетки, покрытые сахарной оболочкой 25 мг блистер №30
Pfizer Inc.
1140,62
Экономия при брони: -69,22 грн
1071,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Аромазин таблетки, покрытые сахарной оболочкой 25 мг блистер №30
Pfizer Inc.
2149,00
Экономия при брони: -26,70 грн
2122,30 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Аромазин таблетки, покрытые сахарной оболочкой 25 мг блистер №30
Pfizer Inc.
2103,18 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Аромазин таблетки, покрытые сахарной оболочкой 25 мг блистер №30
Pfizer Inc.
2196,90 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 41 мин
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Аромазин таблетки, покрытые сахарной оболочкой 25 мг блистер №30
Pfizer Inc.
2041,74 грн
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Аромазин таблетки, покрытые сахарной оболочкой 25 мг блистер №30
Pfizer Inc.
2092,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Аромазин таблетки, покрытые сахарной оболочкой 25 мг блистер №30
Pfizer Inc.
2196,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Аромазин таблетки, покрытые сахарной оболочкой 25 мг блистер №30
Pfizer Inc.
2196,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Аромазин таблетки, покрытые сахарной оболочкой 25 мг блистер №30
Pfizer Inc.
2196,90 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 41 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Аромазин таблетки, покрытые сахарной оболочкой 25 мг блистер №30
Pfizer Inc.
2065,84 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 82
1.5 км
Аромазин таблетки, покрытые сахарной оболочкой 25 мг блистер №30
Pfizer Inc.
2154,16 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Аромазин таблетки, покрытые сахарной оболочкой 25 мг блистер №30
Pfizer Inc.
2196,90 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 137
1.6 км
Аромазин таблетки, покрытые сахарной оболочкой 25 мг блистер №30
Pfizer Inc.
2157,32 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Аромазин таблетки, покрытые сахарной оболочкой 25 мг блистер №30
Pfizer Inc.
2181,52 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Аромазин таблетки, покрытые сахарной оболочкой 25 мг блистер №30
Pfizer Inc.
2136,36 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Аромазин таблетки, покрытые сахарной оболочкой 25 мг блистер №30
Pfizer Inc.
2196,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Аромазин таблетки, покрытые сахарной оболочкой 25 мг блистер №30
Pfizer Inc.
2196,90 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
Аромазин таблетки, покрытые сахарной оболочкой 25 мг блистер №30
Pfizer Inc.
2298,36
Экономия при брони: -168,14 грн
2130,22 грн