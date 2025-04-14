Днепр (адрес не указан)
Доступно в 170 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 12 мин
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Аромазин таблетки, покрытые сахарной оболочкой 25 мг блистер №30
Pfizer Inc.
1139,46
Экономия при брони: -71,75 грн
1067,71 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 42 мин
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Аромазин таблетки, покрытые сахарной оболочкой 25 мг блистер №30
Pfizer Inc.
2196,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 12 мин
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Аромазин таблетки, покрытые сахарной оболочкой 25 мг блистер №30
Pfizer Inc.
2196,00 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется через 12 мин
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Аромазин таблетки, покрытые сахарной оболочкой 25 мг блистер №30
Pfizer Inc.
2150,80
Экономия при брони: -47,70 грн
2103,10 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 42 мин
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Аромазин таблетки, покрытые сахарной оболочкой 25 мг блистер №30
Pfizer Inc.
2213,93
Экономия при брони: -93,31 грн
2120,62 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 42 мин
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Аромазин таблетки, покрытые сахарной оболочкой 25 мг блистер №30
Pfizer Inc.
2196,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 12 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Аромазин таблетки, покрытые сахарной оболочкой 25 мг блистер №30
Pfizer Inc.
2196,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 12 мин
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Аромазин таблетки, покрытые сахарной оболочкой 25 мг блистер №30
Pfizer Inc.
2201,90
Экономия при брони: -94,23 грн
2107,67 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 42 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Аромазин таблетки, покрытые сахарной оболочкой 25 мг блистер №30
Pfizer Inc.
2203,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 12 мин
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Аромазин таблетки, покрытые сахарной оболочкой 25 мг блистер №30
Pfizer Inc.
2302,01
Экономия при брони: -132,72 грн
2169,29 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 12 мин
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Аромазин таблетки, покрытые сахарной оболочкой 25 мг блистер №30
Pfizer Inc.
2219,24
Экономия при брони: -111,50 грн
2107,74 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 12 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Аромазин таблетки, покрытые сахарной оболочкой 25 мг блистер №30
Pfizer Inc.
2196,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 12 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Аромазин таблетки, покрытые сахарной оболочкой 25 мг блистер №30
Pfizer Inc.
2305,80
Экономия при брони: -122,69 грн
2183,11 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 42 мин
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Аромазин таблетки, покрытые сахарной оболочкой 25 мг блистер №30
Pfizer Inc.
2119,31 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 42 мин
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Аромазин таблетки, покрытые сахарной оболочкой 25 мг блистер №30
Pfizer Inc.
2196,00 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 12 мин
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Аромазин таблетки, покрытые сахарной оболочкой 25 мг блистер №30
Pfizer Inc.
2320,17
Экономия при брони: -125,62 грн
2194,55 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Аромазин таблетки, покрытые сахарной оболочкой 25 мг блистер №30
Pfizer Inc.
2196,00 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Аромазин таблетки, покрытые сахарной оболочкой 25 мг блистер №30
Pfizer Inc.
2196,00 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 42 мин
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
3.8 км
Аромазин таблетки, покрытые сахарной оболочкой 25 мг блистер №30
Pfizer Inc.
2308,59
Экономия при брони: -122,01 грн
2186,58 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 12 мин
Днепр, ул. Метростроевская, 19
3.8 км
Аромазин таблетки, покрытые сахарной оболочкой 25 мг блистер №30
Pfizer Inc.
2196,00 грн