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Аромазин таблетки, покрытые сахарной оболочкой 25 мг блистер, №30 - Днепр (Днепропетровск) (85348) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 80 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (1)
2122,28
Экономия: -160,13 грн
1962,15 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (38)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
1985,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (2)
2118,53
Экономия: -112,73 грн
2005,80 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (38)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
1985,10 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (1)
2069,73
Экономия: -103,65 грн
1966,08 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (38)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
1985,10 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (38)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
1985,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (1)
2117,63
Экономия: -89,83 грн
2027,80 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (1)
1789,08 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (2)
2034,83
Экономия: -78,83 грн
1956,00 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (1)
2036,70
Экономия: -136,22 грн
1900,48 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (38)
Наличие на 2024-05-16 - 14:00
1985,10 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
Всего: упаковка (1)
1831,42 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (38)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
1985,10 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (38)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
1985,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (38)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
1985,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (38)
Наличие на 2024-05-16 - 15:00
1985,10 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (38)
Наличие на 2024-05-16 - 15:00
1985,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
Всего: упаковка (38)
Наличие на 2024-05-16 - 14:00
1985,10 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 125
Всего: упаковка (1)
2083,76
Экономия: -135,96 грн
1947,80 грн