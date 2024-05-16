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Ацикловир 200 Стада® таблетки 200 мг блистер, №25 - Львов (32347) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 88 аптеках
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (1)
249,20
Экономия: -22,84 грн
226,36 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: блистер (4)
203,78 грн
Аптека сальве
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Открыто Закроется через 52 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
216,48
Экономия: -1,48 грн
215,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: таблетки (15)
215,44
Экономия: -20,88 грн
194,56 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (24)
Наличие на 2024-05-21 - 20:00
203,80 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
Всего: упаковка (2)
210,38 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: упаковка (1)
186,50 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 11
Всего: упаковка (3), блистер (1)
248,80
Экономия: -49,80 грн
199,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (24)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
203,80 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (24)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
203,80 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: таблетки (15)
231,38
Экономия: -22,48 грн
208,90 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 5
Всего: блистер (4)
245,80
Экономия: -46,80 грн
199,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (1)
228,35
Экономия: -34,06 грн
194,29 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Городоцкая, 3
Всего: упаковка (1)
207,80 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (24)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
203,80 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (24)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
203,80 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (24)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
203,80 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: блистер (3)
197,80 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (24)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
203,80 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: упаковка (24)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
203,80 грн