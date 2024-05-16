Все аптеки Украины
ATC-классификацияПРОТИВОМИКРОБНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ СИСТЕМНОГО ПРИМЕНЕНИЯПРОТИВОВИРУСНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ СИСТЕМНОГО ПРИМЕНЕНИЯПРОТИВОВИРУСНЫЕ СРЕДСТВА ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯНуклеозиды и нуклеотиды, за исключением ингибиторов обратной транскриптазыАцикловирАцикловир 200 Стада®Цены в аптеках

Ацикловир 200 Стада® таблетки 200 мг блистер, №25 - Киев (32347) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Киев (адрес не указан)
Доступно в 639 аптеках
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (82)
Наличие на 2024-05-17 - 20:00
203,80 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Софиевская, 1/2
Всего: блистер (3)
201,75 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (10), блистер (2)
201,80 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Крещатик, 16-А
Всего: упаковка (1)
188,02 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (10), блистер (3)
212,85 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Прорезная (Шевченковский), 10
Всего: упаковка (2)
225,60
Экономия: -26,60 грн
199,00 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
Всего: упаковка (82)
Наличие на 2024-05-17 - 20:00
203,80 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
Всего: упаковка (1)
186,27 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: блистер (2)
228,95 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Всего: упаковка (1), блистер (2)
244,00
Экономия: -45,00 грн
199,00 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, пл. Бессарабская, 7
Всего: упаковка (1), блистер (4)
242,30
Экономия: -43,30 грн
199,00 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
Всего: упаковка (82)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
203,80 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (1)
211,25 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
Всего: упаковка (1), блистер (3)
209,95 грн
Фармация
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
Всего: упаковка (4)
223,80
Экономия: -26,10 грн
197,70 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
Всего: упаковка (1)
207,45 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 33/34
Всего: упаковка (2), блистер (1)
225,60
Экономия: -26,60 грн
199,00 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
Всего: таблетки (15)
249,91
Экономия: -45,33 грн
204,58 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
Всего: упаковка (1)
176,90 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
Всего: упаковка (1)
186,27 грн