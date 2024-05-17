Ацикловир 800 Стада® таблетки 800 мг блистер, №35 - Одесса (32345) Лекарственный препарат - Цены
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Наличие на 2024-05-20 - 16:00
Аптека акс социальная
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Всего: таблетки (10)
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Одесса, ул. Пастера, 36
Аптека низких цен
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Всего: упаковка (50)
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Одесса, ул. Степовая, 28
Наличие на 2024-05-21 - 15:00
Бажаемо здоровья
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Всего: упаковка (1)
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Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
Бажаемо здоровья
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Аптека доброго дня
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Одесса, ул. Нежинская, 54
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Одесса, ул. Мясоедовская, 25
1 социальна аптека
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Всего: упаковка (3), блистер (3)
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 148