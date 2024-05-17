Все аптеки Украины
ATC-классификацияДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВААНТИБИОТИКИ И ХИМИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ДЕРМАТОЛОГИИХИМИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ МЕСТНОГО ПРИМЕНЕНИЯПротивовирусные средстваАцикловирАциклостад®Цены в аптеках

Ациклостад® крем 5 % туба 2 г, №1 - Одесса (32342) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 49 аптеках
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (1)
91,34
Экономия: -3,66 грн
87,68 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (1)
103,95
Экономия: -6,84 грн
97,11 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
Всего: упаковка (1)
91,54
Экономия: -5,80 грн
85,74 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
Всего: упаковка (1)
93,73
Экономия: -4,53 грн
89,20 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, перек. Соборная / Садовая, 2/20
Всего: упаковка (1)
101,00 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 33
Всего: упаковка (1)
102,10 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Жуковского, 42/46
Всего: упаковка (1)
106,24
Экономия: -8,98 грн
97,26 грн
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Преображенская, 62
Всего: упаковка (1)
90,25
Экономия: -4,51 грн
85,74 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Греческая, 46
Всего: упаковка (2)
93,80 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 99
Всего: упаковка (1)
103,10 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 19:30
Одесса, ул. Преображенская, 83
Всего: упаковка (1)
106,68
Экономия: -9,54 грн
97,14 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Екатерининская / Троицкая, 50/39
Всего: упаковка (1)
91,63
Экономия: -3,64 грн
87,99 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Екатерининская / Большая Арнаутская, 72/69
Всего: упаковка (1)
88,62
Экономия: -2,88 грн
85,74 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (1)
91,98
Экономия: -3,99 грн
87,99 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Польская, 14
Всего: упаковка (3)
101,10 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Малиновского Маршала, 57
Всего: упаковка (1)
90,58
Экономия: -2,90 грн
87,68 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 86
Всего: упаковка (2)
93,20 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Одесса, просп. Гагарина Юрия, 16/1
Всего: упаковка (1)
99,57
Экономия: -3,67 грн
95,90 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 47/1
Всего: упаковка (2)
101,24
Экономия: -8,08 грн
93,16 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Петрова Генерала, 49
Всего: упаковка (3)
103,21
Экономия: -6,31 грн
96,90 грн