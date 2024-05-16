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Ациклостад® крем 5 % туба 2 г, №1 - Харьков (32342) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 46 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (1)
104,90
Экономия: -5,30 грн
99,60 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (2)
104,72
Экономия: -4,72 грн
100,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
94,75
Экономия: -4,88 грн
89,87 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
Всего: упаковка (2)
91,44
Экономия: -5,73 грн
85,71 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 82
Всего: упаковка (1)
102,31
Экономия: -6,01 грн
96,30 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Данилевского, 6
Всего: упаковка (1)
105,75
Экономия: -6,15 грн
99,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
Всего: упаковка (2)
106,16
Экономия: -9,02 грн
97,14 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
Всего: упаковка (1)
111,58
Экономия: -14,20 грн
97,38 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 23
Всего: упаковка (1)
103,87
Экономия: -11,61 грн
92,26 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 27
Всего: упаковка (1)
106,25
Экономия: -7,59 грн
98,66 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, просп. Гагарина, 167
Всего: упаковка (3)
108,13
Экономия: -7,95 грн
100,18 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. 23-го Августа, 67-А
Всего: упаковка (1)
98,33
Экономия: -4,33 грн
94,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (1)
108,12
Экономия: -11,12 грн
97,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Деревянко, 56
Всего: упаковка (1)
90,39
Экономия: -3,06 грн
87,33 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 155
Всего: упаковка (1)
91,79
Экономия: -5,45 грн
86,34 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (3)
104,33
Экономия: -7,33 грн
97,00 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. 23-го Августа, 38
Всего: упаковка (1)
82,13
Экономия: -2,62 грн
79,51 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Старицкого, 16
Всего: упаковка (1)
92,76
Экономия: -4,43 грн
88,33 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Юбилейный, 32/186
Всего: упаковка (1)
89,64
Экономия: -2,64 грн
87,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Юбилейный, 32-Б
Всего: упаковка (1)
103,50
Экономия: -11,70 грн
91,80 грн