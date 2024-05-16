Все аптеки Украины
ATC-классификацияСРЕДСТВА, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА НЕРВНУЮ СИСТЕМУАНАЛЬГЕТИКИСРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ МИГРЕНИСелективные агонисты 5 HT1-рецепторов серотонинаСуматриптанАнтимигрен-ЗдоровьеЦены в аптеках

Антимигрен-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 50 мг блистер, №3 - Львов (79698) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Львов (адрес не указан)
Доступно в 265 аптеках
Аптека нц
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (4)
106,52
Экономия: -15,57 грн
90,95 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
86,80 грн
Аптека сальве
Подробнее
Открыто Закроется через 52 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
95,83
Экономия: -0,13 грн
95,70 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
99,40
Экономия: -13,61 грн
85,79 грн
Пульс
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
Всего: упаковка (1)
81,83 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Словацкого, 2
Всего: упаковка (2)
93,20 грн
Пульс
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
Всего: упаковка (1)
100,10 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 11
Всего: упаковка (14)
121,00
Экономия: -35,90 грн
85,10 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 30
Всего: упаковка (1)
93,20 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (1)
105,99
Экономия: -22,44 грн
83,55 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Львов, просп. Свободы, 33
Всего: упаковка (3)
93,20 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (17)
99,83
Экономия: -13,89 грн
85,94 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 5
Всего: упаковка (2)
121,10
Экономия: -36,00 грн
85,10 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (8), блистер (1)
99,78
Экономия: -13,87 грн
85,91 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Городоцкая, 3
Всего: упаковка (1)
93,20 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
Всего: упаковка (1)
93,20 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (4)
102,99
Экономия: -19,44 грн
83,55 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: упаковка (1)
86,70 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (2)
93,20 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Киевская, 9
Всего: упаковка (1)
93,20 грн