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Антимигрен-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 50 мг блистер, №1 - Запорожье (79697) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 19 аптеках
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
33,30
Экономия: -4,38 грн
28,92 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 148
Всего: упаковка (5)
37,30
Экономия: -8,50 грн
28,80 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (3)
36,34
Экономия: -7,42 грн
28,92 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 23:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (2)
41,00
Экономия: -11,00 грн
30,00 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Запорожская, 13
Всего: упаковка (3)
35,21
Экономия: -6,29 грн
28,92 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 25
Всего: упаковка (1)
34,34
Экономия: -5,42 грн
28,92 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (1)
30,05 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Металлургов, 16
Всего: упаковка (3)
37,00
Экономия: -7,00 грн
30,00 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Маковского Спартака, 2-А
Всего: упаковка (1)
30,06 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Запорожье, просп. Соборный, 3
Всего: упаковка (1)
35,38
Экономия: -6,02 грн
29,36 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 1-Г
Всего: упаковка (1)
35,60
Экономия: -6,24 грн
29,36 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
Всего: упаковка (1)
37,00
Экономия: -7,00 грн
30,00 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Сытова, 4-А
Всего: упаковка (5)
35,00
Экономия: -5,80 грн
29,20 грн
Аптека24
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Открыто Закроется в 19:00
Запорожье, ул. Комарова, 1
Всего: упаковка (1)
37,60 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Северокольцевая, 15
Всего: упаковка (1)
32,20
Экономия: -3,28 грн
28,92 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 22:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
Всего: упаковка (1)
37,00
Экономия: -8,00 грн
29,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Сергиенко Василия, 33-А
Всего: упаковка (1)
36,80
Экономия: -7,88 грн
28,92 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Героев 93-й Бригады, 30
Всего: упаковка (3)
35,22
Экономия: -6,30 грн
28,92 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Энтузиастов, 2
Всего: упаковка (1)
31,96
Экономия: -2,63 грн
29,33 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 46 мин
Марганец, ул. Дворцовая, 2
Всего: упаковка (1)
26,63 грн