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Антимигрен-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 50 мг блистер, №1 - Львов (79697) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 66 аптеках
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
Всего: упаковка (1)
28,33 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (3)
32,30
Экономия: -3,37 грн
28,93 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
Всего: упаковка (1)
34,70 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (3)
34,30
Экономия: -5,37 грн
28,93 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (1)
34,04
Экономия: -5,11 грн
28,93 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 5
Всего: упаковка (1)
41,90
Экономия: -13,00 грн
28,90 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (5)
30,80
Экономия: -1,87 грн
28,93 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (4)
45,10
Экономия: -16,17 грн
28,93 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (3)
48,20
Экономия: -19,27 грн
28,93 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (1)
39,70
Экономия: -10,77 грн
28,93 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
Всего: упаковка (5)
47,30
Экономия: -18,37 грн
28,93 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (2)
31,90
Экономия: -2,57 грн
29,33 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, пл. Соборная, 17
Всего: упаковка (17)
47,20
Экономия: -18,27 грн
28,93 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 47
Всего: упаковка (2)
26,51 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Львов, ул. Горской, 9
Всего: упаковка (1)
39,00
Экономия: -10,07 грн
28,93 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Июльская, 10
Всего: упаковка (1)
32,94
Экономия: -4,01 грн
28,93 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Под Дубом, 7-Б
Всего: упаковка (2)
41,90
Экономия: -13,00 грн
28,90 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 153
Всего: упаковка (1)
34,50
Экономия: -5,60 грн
28,90 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Моршинская, 2
Всего: упаковка (1)
32,90 грн
Подорожник
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Открыто Круглосуточно
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 59
Всего: упаковка (2)
31,20
Экономия: -2,27 грн
28,93 грн