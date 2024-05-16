Антимигрен-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 50 мг блистер, №1 - Харьков (79697) Лекарственный препарат - Цены
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Харьков, ул. Золочевская, 27
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Харьков, проезд Стадионный, 17-А
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Харьков, просп. Героев Харькова, 256
Бажаемо здоровья
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Харьков, просп. Алешина Архитектора, 5
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Харьков, ул. Тарасенко Георгия, 39
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Харьков, просп. Науки, 64
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Харьков, просп. Людвига Свободы, 43
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Харьков, просп. Героев Харькова, 256
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Дергачи, ул. Вокзальная, 70
Бажаемо здоровья
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Андреевка, ул. Центральная, 4
Подорожник
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Донец, ул. Спортивная, 28-А
Мед-сервис
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Красноград, пл. Базарная, -
Мед-сервис
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Красноград, ул. Полтавская, 91
Подорожник
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Всего: упаковка (1)
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Ахтырка, ул. Победы, 11
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:00
Ахтырка, пер. Харьковский, 3
Бажаемо здоровья
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Ахтырка, пл. Успенская, 3
Бажаемо здоровья
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Изюм, ул. Старопочтовая, 16
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Лозовая, ул. Павлоградская, 48
1 социальна аптека
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Лозовая, ул. Благовещенская, 13
1 социальна аптека
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Лозовая, м-н 2-й, 38
Аптеки украины
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Полтава, ул. Панянка, 65-Б
Мед-сервис
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Полтава, просп. Мира, 30-А