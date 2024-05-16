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Антимигрен-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 50 мг блистер, №1 - Харьков (79697) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 13 аптеках
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (1)
38,50
Экономия: -9,30 грн
29,20 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 73
Всего: упаковка (2)
40,70
Экономия: -11,90 грн
28,80 грн
Аптека твоей родини
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Золочевская, 27
Всего: упаковка (2)
26,51 грн
Аптека24
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, проезд Стадионный, 17-А
Всего: упаковка (1)
37,60 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 256
Всего: упаковка (1)
34,16
Экономия: -4,79 грн
29,37 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Алешина Архитектора, 5
Всего: упаковка (1)
29,10 грн
Астарта
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Тарасенко Георгия, 39
Всего: упаковка (1)
34,00 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Суздальские Ряды, 9
Всего: упаковка (2)
34,50 грн
Астарта
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, просп. Малой Любови, 4
Всего: упаковка (1)
34,50 грн
Астарта
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 147
Всего: упаковка (1)
34,00 грн
Астарта
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, просп. Науки, 64
Всего: упаковка (1)
34,00 грн
Класна аптека
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, просп. Людвига Свободы, 43
Всего: упаковка (1)
34,00 грн
Аптека твого миста
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 256
Всего: упаковка (1)
31,50 грн
В других городах:
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:30
Дергачи, ул. Вокзальная, 70
Всего: упаковка (1)
26,63 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:30
Андреевка, ул. Центральная, 4
Всего: упаковка (1)
26,51 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Донец, ул. Спортивная, 28-А
Всего: упаковка (5)
45,13
Экономия: -16,21 грн
28,92 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Красноград, пл. Базарная, -
Всего: упаковка (1)
31,71 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Красноград, ул. Полтавская, 91
Всего: упаковка (1)
30,10 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Ахтырка, ул. Победы, 11
Всего: упаковка (1)
39,62
Экономия: -10,70 грн
28,92 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:00
Ахтырка, пер. Харьковский, 3
Всего: упаковка (1)
32,91
Экономия: -3,99 грн
28,92 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Ахтырка, пл. Успенская, 3
Всего: упаковка (1)
26,51 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:30
Изюм, ул. Старопочтовая, 16
Всего: упаковка (2)
26,51 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Лозовая, ул. Павлоградская, 48
Всего: упаковка (2)
27,34
Экономия: -1,53 грн
25,81 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Лозовая, ул. Благовещенская, 13
Всего: упаковка (2)
37,70
Экономия: -8,50 грн
29,20 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Лозовая, м-н 2-й, 38
Всего: упаковка (2)
38,10
Экономия: -8,90 грн
29,20 грн
Аптеки украины
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Закрыто Открывается в 07:30
Полтава, ул. Панянка, 65-Б
Всего: упаковка (1)
35,00 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, просп. Мира, 30-А
Всего: упаковка (1)
31,61 грн