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Антимигрен-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 100 мг блистер, №3 - Запорожье (79696) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 181 аптеке
Народная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (269)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
168,60 грн
Народная аптека
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Закрыто
Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: упаковка (1)
184,00
Экономия: -27,00 грн
157,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Седова, 1
Всего: упаковка (5)
178,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (5)
191,74
Экономия: -27,82 грн
163,92 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (3)
193,00
Экономия: -29,24 грн
163,76 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (2)
179,81
Экономия: -20,40 грн
159,41 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (3)
184,00
Экономия: -27,00 грн
157,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: упаковка (1)
167,65 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (1)
184,00
Экономия: -27,00 грн
157,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 148
Всего: упаковка (2)
204,60
Экономия: -45,30 грн
159,30 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (2)
179,81
Экономия: -20,40 грн
159,41 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
Всего: упаковка (3)
182,91 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (3)
190,82
Экономия: -20,44 грн
170,38 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (2)
191,48 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (269)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
168,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1)
190,55
Экономия: -26,41 грн
164,14 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1)
189,55
Экономия: -25,58 грн
163,97 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (1)
193,80
Экономия: -32,80 грн
161,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 23:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (3)
204,00
Экономия: -47,00 грн
157,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (2)
191,97
Экономия: -27,21 грн
164,76 грн