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Антимигрен-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 100 мг блистер, №1 - Запорожье (32291) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 14 аптеках
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 14
Всего: упаковка (1)
50,48 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 16-А
Всего: упаковка (1)
64,00
Экономия: -7,00 грн
57,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Запорожье, ул. Магистральная, 70-А
Всего: упаковка (1)
73,00
Экономия: -16,00 грн
57,00 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (1)
57,31 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 71
Всего: упаковка (1)
60,12
Экономия: -7,49 грн
52,63 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Маковского Спартака, 2-А
Всего: упаковка (1)
57,31 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 19:00
Запорожье, просп. Соборный, 6
Всего: упаковка (1)
50,71 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 17
Всего: упаковка (1)
50,48 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Парамонова, 4
Всего: упаковка (1)
50,71 грн
Аптека24
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Открыто Закроется в 19:00
Запорожье, ул. Комарова, 1
Всего: упаковка (1)
68,20 грн
Аптека твоей родини
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Северокольцевая, 19
Всего: упаковка (1)
50,71 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Космическая / Чумаченко, 124/1
Всего: упаковка (1)
50,48 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Звенигородская, 1
Всего: упаковка (2)
64,50
Экономия: -9,54 грн
54,96 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 19:30
Запорожье, ул. Истомина, 4
Всего: упаковка (1)
50,71 грн
В других городах:
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 46 мин
Марганец, ул. Киевская, 174
Всего: упаковка (1)
50,71 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 46 мин
Марганец, ул. Дворцовая, 2
Всего: упаковка (1)
50,48 грн
Аптека24
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, бульв. Славы, 40
Всего: упаковка (2)
70,30 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Днепр, ул. 20-летия Победы, 29
Всего: упаковка (1)
57,49 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, бульв. Славы, 3-Р
Всего: упаковка (1)
62,08
Экономия: -6,53 грн
55,55 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Днепр, ул. Набережная Победы, 102-Д
Всего: упаковка (1)
57,71 грн