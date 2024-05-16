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Антимигрен-Здоровье таблетки, покрытые оболочкой 100 мг блистер, №1 - Львов (32291) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 37 аптеках
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
Всего: упаковка (1)
64,60 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (1)
59,42
Экономия: -4,46 грн
54,96 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: упаковка (1)
50,48 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (1)
51,18
Экономия: -2,57 грн
48,61 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Июльская, 10
Всего: упаковка (1)
62,99
Экономия: -8,03 грн
54,96 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Франко Ивана, 7
Всего: упаковка (2)
50,48 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Моршинская, 2
Всего: упаковка (2)
69,50 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Черниговская, 6
Всего: упаковка (1)
50,48 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Окуневского, 3
Всего: упаковка (2)
68,80 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 77
Всего: упаковка (1)
67,50
Экономия: -2,03 грн
65,47 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Замарстыновская, 122
Всего: упаковка (1)
67,30 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Липы Юрия, 20
Всего: упаковка (1)
65,90 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Садовая, 2-А
Всего: упаковка (1)
67,70
Экономия: -2,03 грн
65,67 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Садовая, 2-А
Всего: упаковка (1)
54,00 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Караффы-Корбут Софии, 22-А
Всего: упаковка (1)
63,30 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Мазепы, 1-Б
Всего: упаковка (1)
63,20
Экономия: -1,90 грн
61,30 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Княгини Ольги, 65
Всего: упаковка (2)
79,30
Экономия: -23,70 грн
55,60 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Владимира Великого, 61
Всего: упаковка (1)
63,80 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Мазепы, 12
Всего: упаковка (1)
68,99
Экономия: -14,03 грн
54,96 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Лычаковская, 152
Всего: упаковка (1)
65,70 грн