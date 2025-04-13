Дезаминоокситоцин (Desaminooxytocinum)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 97 аптеках в Киев
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Дезаминоокситоцин таблетки 50 МЕ блистер №10
Grindeks
870,00
Экономия при брони: -132,19 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
1.4 км
Дезаминоокситоцин таблетки 50 МЕ блистер №10
Grindeks
919,30
Экономия при брони: -139,72 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 36 мин
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Дезаминоокситоцин таблетки 50 МЕ блистер №10
Grindeks
917,96
Экономия при брони: -32,08 грн
Виталюкс
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, спуск Кловский, 14/24
1.8 км
Дезаминоокситоцин таблетки 50 МЕ блистер №10
Grindeks
Аптекарь
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Саксаганского, 42
1.9 км
Дезаминоокситоцин таблетки 50 МЕ блистер №10
Grindeks
Виталюкс
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 72-А
2.1 км
Дезаминоокситоцин таблетки 50 МЕ блистер №10
Grindeks
Свк фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
2.2 км
Дезаминоокситоцин таблетки 50 МЕ блистер №10
Grindeks
817,00
Экономия при брони: -57,19 грн
Аптека гормональных препаратов
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 9
2.3 км
Дезаминоокситоцин таблетки 50 МЕ блистер №10
Grindeks
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, пл. Печерская, 1
2.4 км
Дезаминоокситоцин таблетки 50 МЕ блистер №10
Grindeks
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 71/6
2.5 км
Дезаминоокситоцин таблетки 50 МЕ блистер №10
Grindeks
763,90
Экономия при брони: -23,00 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2-А
2.6 км
Дезаминоокситоцин таблетки 50 МЕ блистер №10
Grindeks
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
2.6 км
Дезаминоокситоцин таблетки 50 МЕ блистер №10
Grindeks
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Предславинская, 9
2.6 км
Дезаминоокситоцин таблетки 50 МЕ блистер №10
Grindeks
965,18
Экономия при брони: -112,35 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Лаврская, 8
2.6 км
Дезаминоокситоцин таблетки 50 МЕ блистер №10
Grindeks
968,00
Экономия при брони: -147,11 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 19/16
2.7 км
Дезаминоокситоцин таблетки 50 МЕ блистер №10
Grindeks
Аптекарь
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Липковского Василия, 1-А
2.9 км
Дезаминоокситоцин таблетки 50 МЕ блистер №10
Grindeks
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Огиенко Ивана, 15-А
3.0 км
Дезаминоокситоцин таблетки 50 МЕ блистер №10
Grindeks
906,36
Экономия при брони: -42,23 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 112
3.1 км
Дезаминоокситоцин таблетки 50 МЕ блистер №10
Grindeks
911,12
Экономия при брони: -47,05 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Исаакяна, 2
3.1 км
Дезаминоокситоцин таблетки 50 МЕ блистер №10
Grindeks
965,18
Экономия при брони: -146,71 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 5
3.3 км
Дезаминоокситоцин таблетки 50 МЕ блистер №10
Grindeks