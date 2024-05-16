К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено

В других городах:

Аптека нц Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Днепр, просп. Поля Александра, 10/12 Всего: упаковка (2) 72,38 Экономия: -5,43 грн 66,95 грн Забронировать

Аптека Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, ул. Ревуцкого, 15 Всего: упаковка (3) 72,39 Экономия: -5,43 грн 66,96 грн Забронировать

Аптека нц Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, просп. Красной Калины, 68 Всего: упаковка (5) 69,37 Экономия: -8,74 грн 60,63 грн Забронировать

Аптека нц Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, просп. Науки, 42/1 Всего: упаковка (1) 76,61 Экономия: -9,65 грн 66,96 грн Забронировать

Аптека нц Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, ул. Большая Васильковская, 81 Всего: упаковка (3) 73,88 Экономия: -9,30 грн 64,58 грн Забронировать

Аптека нц Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, ул. Иорданская, 20 Всего: упаковка (5) 73,18 Экономия: -5,49 грн 67,69 грн Забронировать

Аптека нц Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Одесса, ул. Дворянская, 28 Всего: упаковка (4) 69,37 Экономия: -8,74 грн 60,63 грн Забронировать

Аптека Подробнее Закрыто Открывается в 08:30 График работы Токи, ул. Шевченко Тараса, 46 Всего: упаковка (3) 55,10 грн Забронировать

Социальная аптека Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Волочиск, ул. Независимости, 17 Всего: упаковка (2) 44,90 грн Забронировать

Аптека нц Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Львов, ул. Городоцкая, 59 Всего: упаковка (5) 76,68 Экономия: -9,66 грн 67,02 грн Забронировать

Семейная аптека Подробнее Закрыто Открывается в 07:30 График работы Никополь, ул. Патриотов Украины, 156/19 Всего: упаковка (2) 91,50 грн

Фармсвит Подробнее Закрыто Открывается в 10:00 График работы Мена, ул. Героев АТО, 7 Всего: упаковка (7) 76,41 грн

Аптека Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Новое, ул. Металлургов, 2-А Всего: упаковка (1) 65,00 грн

Фармсвит здоровья Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Корюковка, ул. Предзаводская, 10/2 Всего: упаковка (4) 75,58 грн

Фармсвит здоровья Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Корюковка, ул. Шевченко Тараса, 101 Всего: упаковка (1) 75,50 грн

Аптека Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Мирное, ул. Центральная, 21 Всего: упаковка (1) 73,80 грн

Свит здоровья зжс Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Чернигов, ул. Шевченко, 114 Всего: упаковка (1) 75,50 грн

Свит здоровья зжс Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 168-Б Всего: упаковка (4) 75,50 грн

Фармсвит здоровья Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Чернигов, просп. Мира, 44 Всего: упаковка (5) 75,02 грн

Аптека Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Чернигов, ул. Волковича, 25 Всего: упаковка (2) 67,20 грн