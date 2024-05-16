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Бальзамический линимент (по Вишневскому) линимент туба 40 г в пачке, №1 - Харьков (317809) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Аптека24
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 144
Всего: упаковка (5)
60,20 грн
В других городах:
Аптека24
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Дмитриева Николая, 6-Д
Всего: упаковка (1)
60,20 грн
Аптека24
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Сумы, ул. Ильинская, 35
Всего: упаковка (3)
60,20 грн
Аптека24
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Дашковича Остафия, 19
Всего: упаковка (2)
60,20 грн
Аптека24
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Чкалова, 91-А
Всего: упаковка (1)
60,20 грн
Аптека24
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Закрыто Открывается в 09:00
Тернополь, ул. Текстильная, 28-Ч
Всего: упаковка (1)
60,20 грн
Наша аптека
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Закрыто Открывается в 07:00
Змиев, ул. Лиманская, 15
Всего: упаковка (1)
41,90 грн
Аптека есть все, что врач прописал
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Закрыто Открывается в 07:00
Тарановка, ул. Харьковская, 20-А
Всего: упаковка (3)
59,50 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. 10-я Линия, 61
Всего: упаковка (1)
56,40 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Новое, ул. Металлургов, 2-А
Всего: упаковка (1)
42,00 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Мирное, ул. Центральная, 21
Всего: упаковка (1)
67,60 грн
Аптека
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Открыто Круглосуточно
Борисполь, ул. Котляревского Ивана, 1
Всего: упаковка (3)
64,93 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Дударков, ул. Гоголя, 45-В
Всего: упаковка (2)
64,00 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Почтовая, 118
Всего: упаковка (1)
39,50 грн
Ирфарм
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Закрыто Открывается в 07:00
Коростышев, ул. Шевченко, 40
Всего: упаковка (2)
53,00 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Коростень, ул. Грушевского, 36
Всего: упаковка (2)
53,38 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом