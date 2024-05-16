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Бальзамический линимент (по Вишневскому) линимент туба 40 г, №1 - Харьков (14128) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 82 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (7)
66,35
Экономия: -3,35 грн
63,00 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (9)
65,39
Экономия: -5,53 грн
59,86 грн
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (31)
65,89
Экономия: -6,03 грн
59,86 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (7)
65,97
Экономия: -9,18 грн
56,79 грн
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (16)
66,42
Экономия: -6,56 грн
59,86 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: упаковка (20)
66,01
Экономия: -6,15 грн
59,86 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
Всего: упаковка (3)
67,21
Экономия: -10,49 грн
56,72 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 82
Всего: упаковка (11)
66,93
Экономия: -12,31 грн
54,62 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Данилевского, 6
Всего: упаковка (5)
66,89
Экономия: -7,03 грн
59,86 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
Всего: упаковка (4)
66,58
Экономия: -3,58 грн
63,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
Всего: упаковка (11)
66,38
Экономия: -9,53 грн
56,85 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (11)
65,14
Экономия: -5,28 грн
59,86 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 23
Всего: упаковка (10)
63,39
Экономия: -3,53 грн
59,86 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 134
Всего: упаковка (5)
66,24
Экономия: -5,27 грн
60,97 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 27
Всего: упаковка (5)
67,01
Экономия: -4,01 грн
63,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (11)
65,88
Экономия: -6,02 грн
59,86 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (10)
66,98
Экономия: -6,20 грн
60,78 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, просп. Гагарина, 167
Всего: упаковка (7)
66,20
Экономия: -3,20 грн
63,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. 23-го Августа, 67-А
Всего: упаковка (9)
65,90
Экономия: -6,04 грн
59,86 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (8)
66,78
Экономия: -6,05 грн
60,73 грн