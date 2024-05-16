Все аптеки Украины
ATC-классификацияПРОТИВОМИКРОБНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ СИСТЕМНОГО ПРИМЕНЕНИЯАНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ СИСТЕМНОГО ПРИМЕНЕНИЯАНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ГРУППЫ ХИНОЛОНОВФторхинолоныМоксифлоксацинАвелокс®Цены в аптеках

Авелокс® таблетки, покрытые оболочкой 400 мг блистер, №5 - Львов (30924) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Львов (адрес не указан)
Доступно в 112 аптеках
D.s.
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
Всего: упаковка (1)
461,00 грн
Аптека нц
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (81)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
474,30 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
437,00 грн
Аптека сальве
Подробнее
Открыто Закроется в 00:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
471,41 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
494,70
Экономия: -22,25 грн
472,45 грн
Аптека бам
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (1)
507,99
Экономия: -60,96 грн
447,03 грн
D.s.
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Львов, ул. Словацкого, 2
Всего: упаковка (1)
461,00 грн
Пульс
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
Всего: упаковка (1)
524,26 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (81)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
474,30 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (81)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
474,30 грн
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (1)
484,79
Экономия: -23,79 грн
461,00 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Львов, просп. Свободы, 5
Всего: упаковка (1)
524,30
Экономия: -66,50 грн
457,80 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (2)
506,53
Экономия: -25,85 грн
480,68 грн
D.s.
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Львов, ул. Городоцкая, 3
Всего: упаковка (1)
461,00 грн
Аптека бам
Подробнее
Открыто Закроется в 21:15
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (81)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
474,30 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (81)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
474,30 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (4)
524,40
Экономия: -77,37 грн
447,03 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: упаковка (1)
463,20 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (2)
497,99
Экономия: -50,96 грн
447,03 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 21:30
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (81)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
474,30 грн