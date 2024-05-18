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Бекарбон таблетки блистер в пачке, №20 - Запорожье (50446) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 33 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
27,42
Экономия: -1,33 грн
26,09 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (2)
61,23
Экономия: -12,49 грн
48,74 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1)
35,31
Экономия: -1,32 грн
33,99 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (2)
41,62
Экономия: -2,12 грн
39,50 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (2)
54,07
Экономия: -11,31 грн
42,76 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
Всего: упаковка (3)
40,81
Экономия: -2,56 грн
38,25 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 16-А
Всего: упаковка (2)
59,20
Экономия: -10,46 грн
48,74 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 129-Б
Всего: упаковка (1), блистер (1)
39,89
Экономия: -1,67 грн
38,22 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 58
Всего: упаковка (1)
36,34
Экономия: -2,35 грн
33,99 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 59
Всего: упаковка (1)
36,42
Экономия: -2,45 грн
33,97 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Перспективная, 6
Всего: упаковка (2)
36,02
Экономия: -2,05 грн
33,97 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Святого Николая, 27
Всего: упаковка (2)
36,17
Экономия: -2,18 грн
33,99 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, просп. Соборный, 42
Всего: упаковка (2)
39,68
Экономия: -1,43 грн
38,25 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Деповская, 126
Всего: упаковка (2)
40,70
Экономия: -2,40 грн
38,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Маковского Спартака, 5
Всего: упаковка (2)
44,92
Экономия: -5,82 грн
39,10 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Космическая, 87
Всего: упаковка (1)
39,94
Экономия: -1,69 грн
38,25 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Космическая, 98
Всего: упаковка (1)
39,90
Экономия: -1,65 грн
38,25 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сагайдачного Петра, 7
Всего: упаковка (1)
57,24
Экономия: -8,50 грн
48,74 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (4)
53,21
Экономия: -1,71 грн
51,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Ладожская, 14
Всего: упаковка (3)
47,74
Экономия: -1,44 грн
46,30 грн