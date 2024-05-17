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Бекарбон таблетки блистер в пачке, №20 - Одесса (50446) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 37 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (2)
59,27
Экономия: -7,72 грн
51,55 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 36
Всего: упаковка (3)
43,60 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Греческая, 45
Всего: упаковка (2)
57,30
Экономия: -8,56 грн
48,74 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Екатерининская / Троицкая, 50/39
Всего: упаковка (1)
35,40
Экономия: -1,41 грн
33,99 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Екатерининская, 48
Всего: упаковка (1)
37,60 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Екатерининская, 72
Всего: упаковка (2)
59,70
Экономия: -10,96 грн
48,74 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 19:00
Одесса, ул. Ришельевская, 11
Всего: упаковка (1)
34,60 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (2)
53,15 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Польская, 14
Всего: упаковка (1)
36,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Одесса, ул. Канатная, 72
Всего: упаковка (2)
56,11
Экономия: -4,46 грн
51,65 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 86
Всего: упаковка (1)
32,60 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 53
Всего: упаковка (1)
32,50 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, дорога Фонтанская, 2
Всего: упаковка (3)
48,74 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Лип Ивана и Юрия, 1
Всего: упаковка (2)
31,30 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Петрова Генерала, 49
Всего: упаковка (2)
40,74
Экономия: -8,02 грн
32,72 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Петрова Генерала, 33
Всего: упаковка (1)
32,80 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 2
Всего: упаковка (3)
59,20
Экономия: -10,46 грн
48,74 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Одесса, ул. Космонавтов, 33
Всего: упаковка (2)
40,21
Экономия: -1,96 грн
38,25 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 18:00
Одесса, ул. Космонавтов, 33
Всего: упаковка (1)
40,20 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Черняховского, 1-А
Всего: упаковка (2)
32,60 грн