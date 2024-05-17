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Бекарбон таблетки блистер в пачке, №20 - Львов (50446) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 32 аптеках
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (2)
59,21
Экономия: -10,47 грн
48,74 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (1)
54,92
Экономия: -12,16 грн
42,76 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Галицкая, 19
Всего: упаковка (1)
60,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (1)
36,48
Экономия: -1,83 грн
34,65 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Львов, ул. Горской, 9
Всего: упаковка (1)
69,94
Экономия: -21,20 грн
48,74 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Федьковича, 26
Всего: упаковка (1)
60,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Зеленая, 1
Всего: упаковка (1)
36,67
Экономия: -2,02 грн
34,65 грн
Пульс
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Закрыто Открывается через 49 мин
Львов, ул. Моршинская, 2
Всего: упаковка (1)
43,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Франко Ивана, 84
Всего: упаковка (2)
28,23
Экономия: -1,15 грн
27,08 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Гайдамацкая, 9-А
Всего: таблетки (10)
33,40 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Героев УПА, 73
Всего: упаковка (1)
49,43
Экономия: -0,69 грн
48,74 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 07:00
Львов, ул. Медведецкого, 29
Всего: упаковка (1)
57,60 грн
Пульс
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Закрыто Открывается через 49 мин
Львов, ул. Липы Юрия, 20
Всего: упаковка (1)
33,90 грн
Пульс
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Закрыто Открывается через 49 мин
Львов, ул. Караффы-Корбут Софии, 22-А
Всего: упаковка (1)
32,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Бабия, 14
Всего: упаковка (1)
62,01
Экономия: -13,27 грн
48,74 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Любинская, 96
Всего: упаковка (1)
51,68 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 49 мин
Львов, ул. Широкая, 66
Всего: упаковка (2)
75,00
Экономия: -26,26 грн
48,74 грн
Пульс
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Закрыто Открывается через 49 мин
Львов, ул. Владимира Великого, 61
Всего: упаковка (1)
42,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Владимира Великого, 105-А
Всего: таблетки (10)
30,61
Экономия: -1,98 грн
28,63 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 225
Всего: таблетки (10)
44,60 грн