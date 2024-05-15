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Бекарбон таблетки блистер в пачке, №20 - Днепр (Днепропетровск) (50446) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 50 аптеках
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (1)
44,04
Экономия: -4,94 грн
39,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (3)
57,99
Экономия: -8,47 грн
49,52 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (2)
39,70
Экономия: -2,19 грн
37,51 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (2)
45,11
Экономия: -7,60 грн
37,51 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (2)
44,59
Экономия: -1,99 грн
42,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
Всего: упаковка (4)
54,87
Экономия: -3,36 грн
51,51 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (2)
51,81
Экономия: -3,11 грн
48,70 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Л
Всего: упаковка (2)
40,26
Экономия: -2,01 грн
38,25 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 123/2
Всего: упаковка (3)
35,33
Экономия: -1,36 грн
33,97 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пер. Парусный, 12-Д
Всего: упаковка (1)
59,14
Экономия: -10,40 грн
48,74 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Бандеры Степана, 2-Б
Всего: упаковка (3)
40,61
Экономия: -1,60 грн
39,01 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Поля Александра, 92
Всего: упаковка (2)
41,28
Экономия: -1,28 грн
40,00 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Поля Александра, 121
Всего: упаковка (1)
39,72
Экономия: -1,65 грн
38,07 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Независимости, 20-А
Всего: упаковка (1)
43,30
Экономия: -4,58 грн
38,72 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, просп. Поля Александра, 1/9
Всего: упаковка (1)
45,43
Экономия: -1,93 грн
43,50 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Леси Украинки, 19
Всего: упаковка (2)
58,77
Экономия: -7,25 грн
51,52 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Рудницкого Степана, 1-Л
Всего: упаковка (6)
59,30
Экономия: -10,56 грн
48,74 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, шоссе Донецкое, 3
Всего: упаковка (2)
39,82
Экономия: -1,56 грн
38,26 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 68
Всего: упаковка (1)
64,21
Экономия: -15,47 грн
48,74 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Воскресенская, 4-А
Всего: упаковка (1)
40,76
Экономия: -1,76 грн
39,00 грн