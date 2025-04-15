Прогестерон (Progesterone)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 173 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Прогестерон раствор масляный для инъекций 1 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
130,60 грн
Прогестерон раствор масляный для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
144,40 грн
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Прогестерон раствор масляный для инъекций 1 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
130,60 грн
Прогестерон раствор масляный для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
79,55
Экономия при брони: -3,04 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Прогестерон раствор масляный для инъекций 1 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
130,60 грн
Прогестерон раствор масляный для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
62,44
Экономия при брони: -7,19 грн
Мед-сервис
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Прогестерон раствор масляный для инъекций 1 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
Прогестерон раствор масляный для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Прогестерон раствор масляный для инъекций 1 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
130,60 грн
Прогестерон раствор масляный для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
134,37
Экономия при брони: -12,06 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Прогестерон раствор масляный для инъекций 1 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
Прогестерон раствор масляный для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
160,60
Экономия при брони: -8,60 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Прогестерон раствор масляный для инъекций 1 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
130,60 грн
Прогестерон раствор масляный для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
149,47
Экономия при брони: -0,47 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Прогестерон раствор масляный для инъекций 1 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
130,60 грн
Прогестерон раствор масляный для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
149,30
Экономия при брони: -13,40 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Прогестерон раствор масляный для инъекций 1 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
130,60 грн
Прогестерон раствор масляный для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
154,16
Экономия при брони: -6,16 грн
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Прогестерон раствор масляный для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
144,40
Экономия при брони: -8,50 грн
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Прогестерон раствор масляный для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
104,22
Экономия при брони: -14,93 грн
Прогестерон раствор масляный для инъекций 1 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
130,60 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Прогестерон раствор масляный для инъекций 1 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
130,60 грн
Прогестерон раствор масляный для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
119,33
Экономия при брони: -15,64 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Прогестерон раствор масляный для инъекций 1 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
130,60 грн
Прогестерон раствор масляный для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
156,21
Экономия при брони: -13,65 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Прогестерон раствор масляный для инъекций 1 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
Прогестерон раствор масляный для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
144,40 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Прогестерон раствор масляный для инъекций 1 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
130,60 грн
Прогестерон раствор масляный для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
85,30
Экономия при брони: -14,02 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Прогестерон раствор масляный для инъекций 1 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
130,60 грн
Прогестерон раствор масляный для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
175,92
Экономия при брони: -32,76 грн
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Прогестерон раствор масляный для инъекций 1 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
130,60 грн
Прогестерон раствор масляный для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
120,67
Экономия при брони: -20,84 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Прогестерон раствор масляный для инъекций 1 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
130,60 грн
Прогестерон раствор масляный для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
161,89
Экономия при брони: -12,89 грн
Аптека копейка
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
3.1 км
Прогестерон раствор масляный для инъекций 1 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
130,60 грн
Прогестерон раствор масляный для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
154,29
Экономия при брони: -11,75 грн
Аптека бам
Запорожье, ул. Запорожская, 13
3.1 км
Прогестерон раствор масляный для инъекций 1 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
130,60 грн
Прогестерон раствор масляный для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
144,40 грн