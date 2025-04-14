Прогестерон (Progesterone)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 163 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Прогестерон раствор масляный для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Прогестерон раствор масляный для инъекций 1 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
Прогестерон раствор масляный для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Прогестерон раствор масляный для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
144,40 грн
Прогестерон раствор масляный для инъекций 1 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
149,50 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
1.8 км
Прогестерон раствор масляный для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
Колонтаевская
Одесса, ул. Колонтаевская, 54
1.9 км
Прогестерон раствор масляный для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Прогестерон раствор масляный для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
173,39
Экономия при брони: -15,54 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
2.6 км
Прогестерон раствор масляный для инъекций 1 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Прогестерон раствор масляный для инъекций 1 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
Прогестерон раствор масляный для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Прогестерон раствор масляный для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
144,40 грн
Прогестерон раствор масляный для инъекций 1 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
149,50 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Прогестерон раствор масляный для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
Аптека нц
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Прогестерон раствор масляный для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
144,40 грн
Прогестерон раствор масляный для инъекций 1 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
149,50 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Прогестерон раствор масляный для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
144,40 грн
Прогестерон раствор масляный для инъекций 1 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
149,50 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Прогестерон раствор масляный для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
158,31
Экономия при брони: -15,85 грн
Прогестерон раствор масляный для инъекций 1 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
149,50 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Прогестерон раствор масляный для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
144,40 грн
Прогестерон раствор масляный для инъекций 1 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
149,50 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Прогестерон раствор масляный для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
148,61
Экономия при брони: -5,62 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Прогестерон раствор масляный для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
172,54
Экономия при брони: -8,86 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Прогестерон раствор масляный для инъекций 1 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
149,50 грн
Прогестерон раствор масляный для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
166,84
Экономия при брони: -16,36 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
3.1 км
Прогестерон раствор масляный для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Степовая, 17
3.1 км
Прогестерон раствор масляный для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
Бажаемо здоровья
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
Прогестерон раствор масляный для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ