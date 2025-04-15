Прогестерон (Progesterone)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 151 аптеках в Львов
Аптека нц
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Прогестерон раствор масляный для инъекций 1 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
130,60 грн
Прогестерон раствор масляный для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
144,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Прогестерон раствор масляный для инъекций 1 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
121,53
Экономия при брони: -7,60 грн
Прогестерон раствор масляный для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
144,40 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Прогестерон раствор масляный для инъекций 1 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
130,60 грн
Прогестерон раствор масляный для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
144,40 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Прогестерон раствор масляный для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Прогестерон раствор масляный для инъекций 1 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
130,60 грн
Прогестерон раствор масляный для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
144,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Прогестерон раствор масляный для инъекций 1 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
130,60 грн
Прогестерон раствор масляный для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
144,40 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Прогестерон раствор масляный для инъекций 1 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
130,60 грн
Прогестерон раствор масляный для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
165,14
Экономия при брони: -14,66 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Прогестерон раствор масляный для инъекций 1 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
130,60 грн
Прогестерон раствор масляный для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
144,40 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 54 мин
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Прогестерон раствор масляный для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
144,50
Экономия при брони: -15,20 грн
Прогестерон раствор масляный для инъекций 1 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
130,60 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Прогестерон раствор масляный для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
74,65
Экономия при брони: -10,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Прогестерон раствор масляный для инъекций 1 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
130,60 грн
Прогестерон раствор масляный для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
144,40 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Прогестерон раствор масляный для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
144,40
Экономия при брони: -15,10 грн
Прогестерон раствор масляный для инъекций 1 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
130,60 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Прогестерон раствор масляный для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Киевская, 9
0.9 км
Прогестерон раствор масляный для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Прогестерон раствор масляный для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
149,50
Экономия при брони: -20,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Прогестерон раствор масляный для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
113,84
Экономия при брони: -10,40 грн
Прогестерон раствор масляный для инъекций 1 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
130,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Прогестерон раствор масляный для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
142,30
Экономия при брони: -13,00 грн
Прогестерон раствор масляный для инъекций 1 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
130,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Прогестерон раствор масляный для инъекций 1 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
130,60 грн
Прогестерон раствор масляный для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
144,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Прогестерон раствор масляный для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
141,60
Экономия при брони: -12,30 грн
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Прогестерон раствор масляный для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
144,40
Экономия при брони: -15,10 грн
Прогестерон раствор масляный для инъекций 1 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
130,60 грн