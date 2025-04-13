Прогестерон (Progesterone)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 589 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Прогестерон раствор масляный для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Прогестерон раствор масляный для инъекций 1 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
Прогестерон раствор масляный для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Прогестерон раствор масляный для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Прогестерон раствор масляный для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
Прогестерон раствор масляный для инъекций 1 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Прогестерон раствор масляный для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
144,40
Экономия при брони: -6,10 грн
Прогестерон раствор масляный для инъекций 1 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
149,50 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Прогестерон раствор масляный для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Прогестерон раствор масляный для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
77,59
Экономия при брони: -6,13 грн
Прогестерон раствор масляный для инъекций 1 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
149,50 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Прогестерон раствор масляный для инъекций 1 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
Прогестерон раствор масляный для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Прогестерон раствор масляный для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Прогестерон раствор масляный для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Прогестерон раствор масляный для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
157,37
Экономия при брони: -14,72 грн
Прогестерон раствор масляный для инъекций 1 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
149,50 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Прогестерон раствор масляный для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
144,40 грн
Прогестерон раствор масляный для инъекций 1 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
149,50 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Прогестерон раствор масляный для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Прогестерон раствор масляный для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Прогестерон раствор масляный для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Прогестерон раствор масляный для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
144,40 грн
Прогестерон раствор масляный для инъекций 1 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
149,50 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Прогестерон раствор масляный для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
144,40 грн
Прогестерон раствор масляный для инъекций 1 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
149,50 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Прогестерон раствор масляный для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
92,49
Экономия при брони: -9,75 грн
Прогестерон раствор масляный для инъекций 1 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
149,50 грн
Подорожник
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Прогестерон раствор масляный для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
144,40
Экономия при брони: -5,80 грн
Аптека доброго дня
Киев, ул. Большая Васильковская, 38
1.6 км
Прогестерон раствор масляный для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ