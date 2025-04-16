Прогестерон (Progesterone)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 134 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Прогестерон раствор масляный для инъекций 1 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
130,60 грн
Прогестерон раствор масляный для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
144,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Прогестерон раствор масляный для инъекций 1 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
130,60 грн
Прогестерон раствор масляный для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
144,40 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Прогестерон раствор масляный для инъекций 1 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
130,60 грн
Прогестерон раствор масляный для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
144,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Прогестерон раствор масляный для инъекций 1 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
130,60 грн
Прогестерон раствор масляный для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
161,01
Экономия при брони: -7,74 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Прогестерон раствор масляный для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Прогестерон раствор масляный для инъекций 1 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
130,60 грн
Прогестерон раствор масляный для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
158,45
Экономия при брони: -23,54 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Прогестерон раствор масляный для инъекций 1 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
130,60 грн
Прогестерон раствор масляный для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
150,67
Экономия при брони: -7,69 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Прогестерон раствор масляный для инъекций 1 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Прогестерон раствор масляный для инъекций 1 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
130,60 грн
Прогестерон раствор масляный для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
156,73
Экономия при брони: -14,09 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Прогестерон раствор масляный для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
70,80
Экономия при брони: -7,90 грн
Прогестерон раствор масляный для инъекций 1 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
130,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Прогестерон раствор масляный для инъекций 1 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
130,60 грн
Прогестерон раствор масляный для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
162,90
Экономия при брони: -20,26 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Прогестерон раствор масляный для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Прогестерон раствор масляный для инъекций 1 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
130,60 грн
Прогестерон раствор масляный для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
144,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Прогестерон раствор масляный для инъекций 1 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
130,60 грн
Прогестерон раствор масляный для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
144,40 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Прогестерон раствор масляный для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Прогестерон раствор масляный для инъекций 1 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
130,60 грн
Прогестерон раствор масляный для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
144,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Прогестерон раствор масляный для инъекций 1 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
130,60 грн
Прогестерон раствор масляный для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
144,40 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Прогестерон раствор масляный для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
144,40
Экономия при брони: -18,60 грн
Прогестерон раствор масляный для инъекций 1 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
130,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Прогестерон раствор масляный для инъекций 1 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
130,60 грн
Прогестерон раствор масляный для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
144,40 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Бандеры Степана, 8
1.4 км
Прогестерон раствор масляный для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ