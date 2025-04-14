Прогестерон (Progesterone)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 135 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Прогестерон раствор масляный для инъекций 1 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Прогестерон раствор масляный для инъекций 1 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
149,50 грн
Прогестерон раствор масляный для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
161,18
Экономия при брони: -11,23 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Прогестерон раствор масляный для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
144,40 грн
Прогестерон раствор масляный для инъекций 1 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
149,50 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Прогестерон раствор масляный для инъекций 1 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
Прогестерон раствор масляный для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Прогестерон раствор масляный для инъекций 1 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Прогестерон раствор масляный для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
144,40 грн
Прогестерон раствор масляный для инъекций 1 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
149,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Прогестерон раствор масляный для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
83,40
Экономия при брони: -4,89 грн
Прогестерон раствор масляный для инъекций 1 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
149,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Прогестерон раствор масляный для инъекций 1 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
149,50 грн
Прогестерон раствор масляный для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
159,40
Экономия при брони: -7,05 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Прогестерон раствор масляный для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
142,29
Экономия при брони: -7,90 грн
Прогестерон раствор масляный для инъекций 1 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
149,50 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Прогестерон раствор масляный для инъекций 1 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
Прогестерон раствор масляный для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Прогестерон раствор масляный для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
144,40 грн
Прогестерон раствор масляный для инъекций 1 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
149,50 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
1.8 км
Прогестерон раствор масляный для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Прогестерон раствор масляный для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
Прогестерон раствор масляный для инъекций 1 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Прогестерон раствор масляный для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
150,51
Экономия при брони: -17,66 грн
Прогестерон раствор масляный для инъекций 1 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
149,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Прогестерон раствор масляный для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
144,40 грн
Прогестерон раствор масляный для инъекций 1 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
149,50 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Машиностроителей, 1
2.0 км
Прогестерон раствор масляный для инъекций 1 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Свободы, 8
2.0 км
Прогестерон раствор масляный для инъекций 1 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
Прогестерон раствор масляный для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 72
2.2 км
Прогестерон раствор масляный для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
Прогестерон раствор масляный для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
159,43
Экономия при брони: -11,52 грн
Прогестерон раствор масляный для инъекций 1 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
149,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 82
2.2 км
Прогестерон раствор масляный для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
152,57
Экономия при брони: -9,71 грн
Прогестерон раствор масляный для инъекций 1 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
149,50 грн