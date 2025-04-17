Прогестерон (Progesterone)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 77 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Прогестерон раствор масляный для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
149,50
Экономия при брони: -10,50 грн
Прогестерон раствор масляный для инъекций 1 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
149,50 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Прогестерон раствор масляный для инъекций 1 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
Прогестерон раствор масляный для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Прогестерон раствор масляный для инъекций 1 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
130,60
Экономия при брони: -3,92 грн
Прогестерон раствор масляный для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
144,40
Экономия при брони: -4,33 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Прогестерон раствор масляный для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Прогестерон раствор масляный для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
74,65
Экономия при брони: -5,15 грн
Прогестерон раствор масляный для инъекций 1 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
149,50 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Прогестерон раствор масляный для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
144,40
Экономия при брони: -5,40 грн
Прогестерон раствор масляный для инъекций 1 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
149,50 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Прогестерон раствор масляный для инъекций 1 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
149,50 грн
Прогестерон раствор масляный для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
173,60 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Прогестерон раствор масляный для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
59,80
Экономия при брони: -4,20 грн
Прогестерон раствор масляный для инъекций 1 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
149,50 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Прогестерон раствор масляный для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
141,66
Экономия при брони: -17,35 грн
Прогестерон раствор масляный для инъекций 1 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
149,50 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Прогестерон раствор масляный для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
149,30
Экономия при брони: -10,30 грн
Прогестерон раствор масляный для инъекций 1 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
149,50 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Прогестерон раствор масляный для инъекций 1 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
Прогестерон раствор масляный для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Прогестерон раствор масляный для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
92,81
Экономия при брони: -11,40 грн
Прогестерон раствор масляный для инъекций 1 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
149,50 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Прогестерон раствор масляный для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
149,30
Экономия при брони: -10,30 грн
Прогестерон раствор масляный для инъекций 1 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
149,50 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Прогестерон раствор масляный для инъекций 1 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
149,50 грн
Прогестерон раствор масляный для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
173,60 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Прогестерон раствор масляный для инъекций 1 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Прогестерон раствор масляный для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
99,62
Экономия при брони: -11,99 грн
Прогестерон раствор масляный для инъекций 1 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
149,50 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Прогестерон раствор масляный для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Прогестерон раствор масляный для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
129,96
Экономия при брони: -4,86 грн
Прогестерон раствор масляный для инъекций 1 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
149,50 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Прогестерон раствор масляный для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
171,41
Экономия при брони: -24,07 грн
Прогестерон раствор масляный для инъекций 1 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
149,50 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Прогестерон раствор масляный для инъекций 1 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
149,50 грн
Прогестерон раствор масляный для инъекций 2.5 % ампула 1 мл №10
Биофарма ФЗ
173,60 грн