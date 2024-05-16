Все аптеки Украины
ATC-классификацияСРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПИЩЕВАРИТЕЛЬНУЮ СИСТЕМУ И МЕТАБОЛИЗМСРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПЕЧЕНИ И ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙПРЕПАРАТЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПЕЧЕНИ, ЛИПОТРОПНЫЕ ВЕЩЕСТВАГепатотропные препаратыРазличные препаратыАнтраль®Цены в аптеках

Антраль® таблетки, покрытые оболочкой 0,2 г блистер, №30 - Львов (44501) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Львов (адрес не указан)
Доступно в 341 аптеке
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
Всего: таблетки, покрытые оболочкой (20)
306,30 грн
Аптека нц
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (5)
334,06
Экономия: -47,35 грн
286,71 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (2)
287,50 грн
Аптека сальве
Подробнее
Открыто Закроется через 54 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (55)
331,78
Экономия: -1,78 грн
330,00 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (3), блистер (2)
335,80
Экономия: -34,82 грн
300,98 грн
Пульс
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
Всего: упаковка (4)
302,72 грн
Аптека бам
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (3)
331,99
Экономия: -23,41 грн
308,58 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Словацкого, 2
Всего: упаковка (1)
306,30 грн
Пульс
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
Всего: упаковка (1)
353,90 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: упаковка (2)
293,40 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 11
Всего: упаковка (2), блистер (2)
394,80
Экономия: -86,30 грн
308,50 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 30
Всего: упаковка (1)
306,30 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (4)
366,99
Экономия: -58,41 грн
308,58 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (1)
361,99
Экономия: -53,41 грн
308,58 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Львов, просп. Свободы, 33
Всего: упаковка (1)
306,30 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (5)
334,46
Экономия: -31,80 грн
302,66 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 5
Всего: упаковка (4), блистер (2)
394,60
Экономия: -86,10 грн
308,50 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (6)
362,31
Экономия: -53,26 грн
309,05 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Городоцкая, 3
Всего: таблетки, покрытые оболочкой (10)
306,30 грн
Аптека бам
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (5)
320,99
Экономия: -12,41 грн
308,58 грн