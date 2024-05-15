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Антраль® таблетки, покрытые оболочкой 0,2 г блистер, №30 - Днепр (Днепропетровск) (44501) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 306 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (40), блистер (1)
356,90
Экономия: -51,70 грн
305,20 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (9), блистер (1)
343,25
Экономия: -38,05 грн
305,20 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 53-А
Всего: упаковка (2)
338,00
Экономия: -20,20 грн
317,80 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 34
Всего: упаковка (3), блистер (1)
394,60
Экономия: -86,10 грн
308,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (12), блистер (1)
367,24
Экономия: -60,75 грн
306,49 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 51
Всего: упаковка (4)
354,20
Экономия: -36,40 грн
317,80 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
Всего: упаковка (4), блистер (1)
306,24 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (4)
346,99
Экономия: -38,41 грн
308,58 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Круглосуточно
Днепр, ул. Ближняя, 31
Всего: упаковка (2), блистер (1)
378,00
Экономия: -60,20 грн
317,80 грн
Аптека социальных цен
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Открыто Закроется в 00:00
Днепр, ул. Ближняя, 31
Всего: блистер (2)
354,10
Экономия: -36,30 грн
317,80 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Новокодацкая, 2
Всего: упаковка (1), блистер (1)
391,30
Экономия: -73,50 грн
317,80 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Коробова, 2
Всего: упаковка (1), блистер (2)
368,00
Экономия: -50,20 грн
317,80 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (3), блистер (2)
351,88
Экономия: -43,73 грн
308,15 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-М
Всего: упаковка (3), блистер (2)
364,70
Экономия: -46,90 грн
317,80 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
Всего: упаковка (1)
319,08 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (10)
343,62
Экономия: -38,93 грн
304,69 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (8), блистер (2)
380,71
Экономия: -69,31 грн
311,40 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (3)
323,99
Экономия: -15,41 грн
308,58 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (14)
366,24
Экономия: -58,11 грн
308,13 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (7), блистер (2)
293,40 грн