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Ангио-Инъель раствор для инъекций ампула 1.1 мл, №5 - Львов (13896) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 34 аптеках
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (1)
592,42
Экономия: -61,21 грн
531,21 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
426,56 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
570,15
Экономия: -145,35 грн
424,80 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (11)
Наличие на 2024-05-21 - 20:00
561,70 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: упаковка (1)
455,17 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (11)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
561,70 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (1)
626,99
Экономия: -98,85 грн
528,14 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (11)
Наличие на 2024-05-21 - 14:00
561,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (1)
593,87
Экономия: -65,88 грн
527,99 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (11)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
561,70 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (11)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
561,70 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (2)
702,99
Экономия: -174,85 грн
528,14 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: упаковка (1)
470,58 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (11)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
561,70 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: упаковка (11)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
561,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (11)
Наличие на 2024-05-21 - 14:00
561,70 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
Всего: упаковка (11)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
561,70 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
Всего: упаковка (11)
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
561,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (1), ампула (3)
568,57
Экономия: -60,90 грн
507,67 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, пл. Соборная, 17
Всего: упаковка (11)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
561,70 грн