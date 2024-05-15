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Ангио-Инъель раствор для инъекций ампула 1.1 мл, №5 - Днепр (Днепропетровск) (13896) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 71 аптеке
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (2), ампула (2)
604,92
Экономия: -44,54 грн
560,38 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
561,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-16 - 13:00
561,70 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
561,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
561,70 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
561,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (1)
600,47
Экономия: -68,82 грн
531,65 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (1)
427,86 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (1)
431,72
Экономия: -16,72 грн
415,00 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (1)
573,94
Экономия: -42,21 грн
531,73 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-16 - 14:00
561,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (1)
597,26
Экономия: -170,65 грн
426,61 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
561,70 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
Всего: раствор для инъекций (1)
332,79 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
561,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
561,70 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
Всего: раствор для инъекций (4)
325,65
Экономия: -20,65 грн
305,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-16 - 15:00
561,70 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-16 - 15:00
561,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-16 - 14:00
561,70 грн