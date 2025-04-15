Киев
Лоперамида гидрохлорид (Loperamidi hydrochloride)

Лоперамида гидрохлорид (Loperamidi hydrochloride)

Запорожье (адрес не указан)
Искать на карте
Доступно в 33 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Открыто
Закроется в 19:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Лоперамида гидрохлорид капсулы 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
24,18 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Лоперамида гидрохлорид капсулы 2 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
11,35 грн
Лоперамида гидрохлорид капсулы 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
24,18 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Лоперамида гидрохлорид капсулы 2 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
11,35 грн
Лоперамида гидрохлорид капсулы 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
24,18 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Лоперамида гидрохлорид капсулы 2 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
10,92 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Лоперамида гидрохлорид капсулы 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
24,18 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, бульв. Центральный, 27
3.1 км
Лоперамида гидрохлорид капсулы 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
24,18 грн
Аптеки 24 часа
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Чаривная, 28
3.2 км
Лоперамида гидрохлорид капсулы 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
24,18 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 28/9-Б
3.3 км
Лоперамида гидрохлорид капсулы 2 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
10,97 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
3.4 км
Лоперамида гидрохлорид капсулы 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
24,18 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется в 19:00
Запорожье, ул. Запорожская, 6
3.5 км
Лоперамида гидрохлорид капсулы 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
24,18 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 88
3.6 км
Лоперамида гидрохлорид капсулы 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
24,18 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
3.7 км
Лоперамида гидрохлорид капсулы 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
24,18 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 16-А
3.8 км
Лоперамида гидрохлорид капсулы 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
24,10 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется в 19:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 16-А
3.8 км
Лоперамида гидрохлорид капсулы 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
24,18 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 25
3.9 км
Лоперамида гидрохлорид капсулы 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
24,10 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется в 19:00
Запорожье, просп. Соборный, 171-А
4.2 км
Лоперамида гидрохлорид капсулы 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
24,18 грн
Элитфарм
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
4.2 км
Лоперамида гидрохлорид капсулы 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
24,18 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется в 19:00
Запорожье, ул. Магистральная, 70-А
4.3 км
Лоперамида гидрохлорид капсулы 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
24,18 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Добровольческих Батальонов, 54
4.6 км
Лоперамида гидрохлорид капсулы 2 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
10,94 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 19:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 22-Б
4.7 км
Лоперамида гидрохлорид капсулы 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
24,18 грн
ГлавнаяКорзинаИзбранное