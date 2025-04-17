Лоперамида гидрохлорид (Loperamidi hydrochloride)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 18 аптеках в Винница
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Лоперамида гидрохлорид капсулы 2 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Лоперамида гидрохлорид капсулы 2 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Лоперамида гидрохлорид капсулы 2 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, пл. Привокзальная, -
1.1 км
Лоперамида гидрохлорид капсулы 2 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 2-А
1.1 км
Лоперамида гидрохлорид капсулы 2 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Черновола Вячеслава, 29
1.5 км
Лоперамида гидрохлорид капсулы 2 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Шимко Максима, 36
1.7 км
Лоперамида гидрохлорид капсулы 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Киевская, 43
1.7 км
Лоперамида гидрохлорид капсулы 2 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Винница, ул. Киевская, 45
1.9 км
Лоперамида гидрохлорид капсулы 2 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Киевская, 74
2.2 км
Лоперамида гидрохлорид капсулы 2 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Пирогова, 9
2.8 км
Лоперамида гидрохлорид капсулы 2 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, пер. Лукьяненко Левка, 2
3.1 км
Лоперамида гидрохлорид капсулы 2 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Пирогова, 27
3.1 км
Лоперамида гидрохлорид капсулы 2 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Матроса Кошки, 7-Б
3.5 км
Лоперамида гидрохлорид капсулы 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Скалецкого, 35
3.5 км
Лоперамида гидрохлорид капсулы 2 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Келецкая, 39
4.4 км
Лоперамида гидрохлорид капсулы 2 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Келецкая, 60
5.3 км
Лоперамида гидрохлорид капсулы 2 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Космонавтов, 36-А
5.6 км
Лоперамида гидрохлорид капсулы 2 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, шоссе Хмельницкое, 96-Б
5.9 км
Лоперамида гидрохлорид капсулы 2 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Юности, -
6.1 км
Лоперамида гидрохлорид капсулы 2 мг блистер №10
Корпорация Здоровье