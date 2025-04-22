Лоперамида гидрохлорид (Loperamidi hydrochloride)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 9 аптеках в Николаев
Аптека
Николаев, ул. Корабелов, 14-В
2.7 км
Лоперамида гидрохлорид капсулы 2 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Лоперамида гидрохлорид капсулы 2 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Аптека24
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Лоперамида гидрохлорид капсулы 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 37-А
3.7 км
Лоперамида гидрохлорид капсулы 2 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
D.s.
Открыто
Закроется через 51 мин
Николаев, просп. Мира, 2-Г
4.9 км
Лоперамида гидрохлорид капсулы 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Мира, 2-Б/33
4.9 км
Лоперамида гидрохлорид капсулы 2 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Николаевская, 22
4.9 км
Лоперамида гидрохлорид капсулы 2 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Николаевская, 22/1
5.0 км
Лоперамида гидрохлорид капсулы 2 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Космонавтов, 128-Г/2
7.5 км
Лоперамида гидрохлорид капсулы 2 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Привольная, 160
7.8 км
Лоперамида гидрохлорид капсулы 2 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Богоявленский, 317
9.0 км
Лоперамида гидрохлорид капсулы 2 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Николаев, ул. Старова Архитектора, 6
9.4 км
Лоперамида гидрохлорид капсулы 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
24,60
Экономия при брони: -0,40 грн
Аптека
Николаев, ул. 3-я Слободская, 49/1
4.2 км
Лоперамида гидрохлорид капсулы 2 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Аптека
Николаев, ул. Веселиновская, 10
6.6 км
Лоперамида гидрохлорид капсулы 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Аптека
Николаев, ул. Почтовая, 118
7.1 км
Лоперамида гидрохлорид капсулы 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
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Полигон, ул. Почтовая, 1-Б
11.7 км
Лоперамида гидрохлорид капсулы 2 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Мешково-Погорелово, пер. Мирный, 23
11.8 км
Лоперамида гидрохлорид капсулы 2 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Березанка, ул. Суворова, 62
46.1 км
Лоперамида гидрохлорид капсулы 2 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Херсон, просп. Святых Кирилла и Мефодия, 23
54.4 км
Лоперамида гидрохлорид капсулы 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Херсон, просп. Независимости, 46
57.6 км
Лоперамида гидрохлорид капсулы 2 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Херсон, ул. Грушевского Михаила, 45-А
58.1 км
Лоперамида гидрохлорид капсулы 2 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Херсон, перек. Мирный / Потемкинская, 7/40-А
58.2 км
Лоперамида гидрохлорид капсулы 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Херсон, ул. Мира, 17
59.1 км
Лоперамида гидрохлорид капсулы 2 мг блистер №10
Корпорация Здоровье