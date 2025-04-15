Лоперамида гидрохлорид (Loperamidi hydrochloride)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 83 аптеках в Львов
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Лоперамида гидрохлорид капсулы 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
24,10
Экономия при брони: -0,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Лоперамида гидрохлорид капсулы 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
12,05
Экономия при брони: -0,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Лоперамида гидрохлорид капсулы 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
24,10
Экономия при брони: -0,60 грн
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Лоперамида гидрохлорид капсулы 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
24,60
Экономия при брони: -1,10 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Лоперамида гидрохлорид капсулы 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
24,10
Экономия при брони: -0,60 грн
Подорожник
Львов, ул. Сахарова Академика, 45
2.0 км
Лоперамида гидрохлорид капсулы 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
24,10
Экономия при брони: -0,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 171
2.7 км
Лоперамида гидрохлорид капсулы 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
24,10
Экономия при брони: -0,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Кульпарковская, 93
2.7 км
Лоперамида гидрохлорид капсулы 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Малоголосковская, 40-А
3.4 км
Лоперамида гидрохлорид капсулы 2 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Зеленая, 115-А
3.4 км
Лоперамида гидрохлорид капсулы 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
24,10
Экономия при брони: -0,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Малоголосковская, 42
3.4 км
Лоперамида гидрохлорид капсулы 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
24,10
Экономия при брони: -0,60 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Любинская, 96
3.4 км
Лоперамида гидрохлорид капсулы 2 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Пасечная, 70
4.2 км
Лоперамида гидрохлорид капсулы 2 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Аптека24
Закрыто
Открывается в 08:30
Львов, ул. Зубровская, 38
5.8 км
Лоперамида гидрохлорид капсулы 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Любисток
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 163
2.6 км
Лоперамида гидрохлорид капсулы 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
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Подорожник
Зубра, ул. Франко Ивана, 95-Б
7.1 км
Лоперамида гидрохлорид капсулы 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
24,10
Экономия при брони: -3,90 грн
Подорожник
Сокольники, ул. Сковороды Григория, 58
7.2 км
Лоперамида гидрохлорид капсулы 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
24,60
Экономия при брони: -0,40 грн
Подорожник
Брюховичи, ул. Сухомлинского, 1-А
8.8 км
Лоперамида гидрохлорид капсулы 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винники, ул. Галицкая, 21-А
8.9 км
Лоперамида гидрохлорид капсулы 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Винники, ул. Галицкая, 23
8.9 км
Лоперамида гидрохлорид капсулы 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винники, ул. Галицкая, 18
9.0 км
Лоперамида гидрохлорид капсулы 2 мг блистер №10
Корпорация Здоровье