Киев
Лоперамида гидрохлорид (Loperamidi hydrochloride)

Лоперамида гидрохлорид (Loperamidi hydrochloride)

Киев (адрес не указан)
Искать на карте
Доступно в 111 аптеках в Киев
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Лоперамида гидрохлорид капсулы 2 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
10,92 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Лоперамида гидрохлорид капсулы 2 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
11,20 грн
Лоперамида гидрохлорид капсулы 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
23,90 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Лоперамида гидрохлорид капсулы 2 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
11,20 грн
Лоперамида гидрохлорид капсулы 2 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
11,20 грн
Лоперамида гидрохлорид капсулы 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
23,90 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Лоперамида гидрохлорид капсулы 2 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
10,89 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Лоперамида гидрохлорид капсулы 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
22,60 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Лоперамида гидрохлорид капсулы 2 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
10,96 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Лоперамида гидрохлорид капсулы 2 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
10,94 грн
Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Ярославская, 26
2.1 км
Лоперамида гидрохлорид капсулы 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
24,20 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Панаса Мирного, 16/13
2.3 км
Лоперамида гидрохлорид капсулы 2 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
10,91 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Полтавская, 10
2.6 км
Лоперамида гидрохлорид капсулы 2 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
10,90 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
2.8 км
Лоперамида гидрохлорид капсулы 2 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
11,20 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1-А
3.1 км
Лоперамида гидрохлорид капсулы 2 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
10,93 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
3.1 км
Лоперамида гидрохлорид капсулы 2 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
10,91 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 114
3.2 км
Лоперамида гидрохлорид капсулы 2 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
10,87 грн
Аптека 36,6
Закрыто
Открывается через 49 мин
Киев, ул. Татарская, 38
3.3 км
Лоперамида гидрохлорид капсулы 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
24,20 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 20:30
Киев, ул. Монастырского Дениса, 3
3.8 км
Лоперамида гидрохлорид капсулы 2 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
10,96 грн
Ощад аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Гаврилишина Богдана, 4
3.9 км
Лоперамида гидрохлорид капсулы 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
24,10 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Гаврилишина Богдана, 7
3.9 км
Лоперамида гидрохлорид капсулы 2 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
10,96 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, просп. Берестейский, 26-А
3.9 км
Лоперамида гидрохлорид капсулы 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
24,10 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
3.9 км
Лоперамида гидрохлорид капсулы 2 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
10,93 грн
ГлавнаяКорзинаИзбранное