Лоперамида гидрохлорид (Loperamidi hydrochloride)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 29 аптеках в Кривой Рог
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Лоперамида гидрохлорид капсулы 2 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Лоперамида гидрохлорид капсулы 2 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Лоперамида гидрохлорид капсулы 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Лоперамида гидрохлорид капсулы 2 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Лоперамида гидрохлорид капсулы 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 38
1.8 км
Лоперамида гидрохлорид капсулы 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, просп. Центральный, 24
2.1 км
Лоперамида гидрохлорид капсулы 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 62-Б
2.4 км
Лоперамида гидрохлорид капсулы 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Центральный, 2-В
3.0 км
Лоперамида гидрохлорид капсулы 2 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
3.3 км
Лоперамида гидрохлорид капсулы 2 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Лоперамида гидрохлорид капсулы 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 54
3.3 км
Лоперамида гидрохлорид капсулы 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Авраменка Ивана, 3-Г
4.6 км
Лоперамида гидрохлорид капсулы 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Вечернекутская, 1
5.0 км
Лоперамида гидрохлорид капсулы 2 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Магистральная, 12
5.5 км
Лоперамида гидрохлорид капсулы 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Дерусовой Инны, 2
6.6 км
Лоперамида гидрохлорид капсулы 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Алмазная, 14-А
6.8 км
Лоперамида гидрохлорид капсулы 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Оцерклевича Виктора, 3
7.0 км
Лоперамида гидрохлорид капсулы 2 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Резниченко Алексея, 70-А
7.5 км
Лоперамида гидрохлорид капсулы 2 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, м-н Горняцкий, 36-Б
8.3 км
Лоперамида гидрохлорид капсулы 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, м-н Горняцкий, 1
8.3 км
Лоперамида гидрохлорид капсулы 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Фукса Эдуарда, 40-А
8.4 км
Лоперамида гидрохлорид капсулы 2 мг блистер №10
Корпорация Здоровье