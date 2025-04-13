Лоперамида гидрохлорид (Loperamidi hydrochloride)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 102 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
Лоперамида гидрохлорид капсулы 2 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Лоперамида гидрохлорид капсулы 2 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Лоперамида гидрохлорид капсулы 2 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
1.2 км
Лоперамида гидрохлорид капсулы 2 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
1.2 км
Лоперамида гидрохлорид капсулы 2 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Университетская, 33
1.3 км
Лоперамида гидрохлорид капсулы 2 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Лоперамида гидрохлорид капсулы 2 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Лоперамида гидрохлорид капсулы 2 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
1.3 км
Лоперамида гидрохлорид капсулы 2 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 39
1.7 км
Лоперамида гидрохлорид капсулы 2 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Аптека ваш консультант
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 41/2
1.8 км
Лоперамида гидрохлорид капсулы 2 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Аптека ваш консультант
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 90
1.9 км
Лоперамида гидрохлорид капсулы 2 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 24
1.9 км
Лоперамида гидрохлорид капсулы 2 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Шевченко, 161
2.0 км
Лоперамида гидрохлорид капсулы 2 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Машиностроителей, 1
2.0 км
Лоперамида гидрохлорид капсулы 2 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Свободы, 8
2.0 км
Лоперамида гидрохлорид капсулы 2 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Матюшенко, 6
2.0 км
Лоперамида гидрохлорид капсулы 2 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 96
2.1 км
Лоперамида гидрохлорид капсулы 2 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 110
2.2 км
Лоперамида гидрохлорид капсулы 2 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Данилевского, 7/6
2.3 км
Лоперамида гидрохлорид капсулы 2 мг блистер №10
Корпорация Здоровье