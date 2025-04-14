Лоперамида гидрохлорид (Loperamidi hydrochloride)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 33 аптеках в Днепр
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
2.0 км
Лоперамида гидрохлорид капсулы 2 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
3.6 км
Лоперамида гидрохлорид капсулы 2 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 4/6
3.7 км
Лоперамида гидрохлорид капсулы 2 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
4.3 км
Лоперамида гидрохлорид капсулы 2 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Лоперамида гидрохлорид капсулы 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Поля Александра, 82
4.6 км
Лоперамида гидрохлорид капсулы 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
24,10
Экономия при брони: -0,30 грн
Аптека24
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Независимости, 27
4.7 км
Лоперамида гидрохлорид капсулы 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Днепр, ул. Независимости, 21
4.9 км
Лоперамида гидрохлорид капсулы 2 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рудницкого Степана, 27
5.0 км
Лоперамида гидрохлорид капсулы 2 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Грушевского Михаила, 60/4
5.4 км
Лоперамида гидрохлорид капсулы 2 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, шоссе Донецкое, 7-А
5.9 км
Лоперамида гидрохлорид капсулы 2 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Аптека24
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Первозвановская, 3-Б
6.1 км
Лоперамида гидрохлорид капсулы 2 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 57
6.4 км
Лоперамида гидрохлорид капсулы 2 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 12
6.5 км
Лоперамида гидрохлорид капсулы 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
24,10
Экономия при брони: -0,30 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Науки, 105
6.9 км
Лоперамида гидрохлорид капсулы 2 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, просп. Науки, 31
7.4 км
Лоперамида гидрохлорид капсулы 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
24,10
Экономия при брони: -0,30 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Нечая Данила, 11
7.7 км
Лоперамида гидрохлорид капсулы 2 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Аптеки медицинской академии
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Слобожанский, 2
8.2 км
Лоперамида гидрохлорид капсулы 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Солнечная Набережная, 14-А
8.2 км
Лоперамида гидрохлорид капсулы 2 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Космическая, 27-Л
8.4 км
Лоперамида гидрохлорид капсулы 2 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Космическая, 13-К
8.4 км
Лоперамида гидрохлорид капсулы 2 мг блистер №10
Корпорация Здоровье