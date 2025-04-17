Лоперамида гидрохлорид (Loperamidi hydrochloride)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 9 аптеках в Чернигов
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Лоперамида гидрохлорид капсулы 2 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 11
0.8 км
Лоперамида гидрохлорид капсулы 2 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 114
1.2 км
Лоперамида гидрохлорид капсулы 2 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Чернигов, ул. Музыкальная, 2
2.3 км
Лоперамида гидрохлорид капсулы 2 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Аптека низкие цены №1
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167
2.7 км
Лоперамида гидрохлорид капсулы 2 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 33
3.0 км
Лоперамида гидрохлорид капсулы 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Аптека бам
Чернигов, просп. Мира, 201
3.0 км
Лоперамида гидрохлорид капсулы 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Подорожник
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 21-А
3.0 км
Лоперамида гидрохлорид капсулы 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Подорожник
Чернигов, ул. Всехсвятская, 5
3.1 км
Лоперамида гидрохлорид капсулы 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Подорожник
Чернигов, ул. Космонавтов, 9
3.2 км
Лоперамида гидрохлорид капсулы 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Чернигов, ул. Независимости, 15
4.2 км
Лоперамида гидрохлорид капсулы 2 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Свит здоровья
Чернигов, просп. Мира, 44
0.3 км
Лоперамида гидрохлорид капсулы 2 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Лоперамида гидрохлорид капсулы 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Фармсвит здоровья
Чернигов, просп. Мира, 44
0.3 км
Лоперамида гидрохлорид капсулы 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Свит здоровья зжс
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 168-Б
2.7 км
Лоперамида гидрохлорид капсулы 2 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Лоперамида гидрохлорид капсулы 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Аптека
Чернигов, ул. Волковича, 25
3.4 км
Лоперамида гидрохлорид капсулы 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
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Лоперамида гидрохлорид капсулы 2 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
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Лоперамида гидрохлорид капсулы 2 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
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Лоперамида гидрохлорид капсулы 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
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Лоперамида гидрохлорид капсулы 2 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
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Лоперамида гидрохлорид капсулы 2 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
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63.9 км
Лоперамида гидрохлорид капсулы 2 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Мена, ул. Мазепы Гетмана, 2-Б
63.9 км
Лоперамида гидрохлорид капсулы 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
24,10
Экономия при брони: -1,80 грн
Аптека оптовых цен
Нежин, ул. Шевченко Тараса, 21-В
64.8 км
Лоперамида гидрохлорид капсулы 2 мг блистер №10
Корпорация Здоровье