Киев
Лоперамида гидрохлорид (Loperamidi hydrochloride)

Лоперамида гидрохлорид (Loperamidi hydrochloride)

Чернигов (адрес не указан)
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Доступно в 9 аптеках в Чернигов
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Лоперамида гидрохлорид капсулы 2 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
10,94 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 11
0.8 км
Лоперамида гидрохлорид капсулы 2 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
10,51 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 114
1.2 км
Лоперамида гидрохлорид капсулы 2 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
10,96 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Музыкальная, 2
2.3 км
Лоперамида гидрохлорид капсулы 2 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
10,91 грн
Аптека низкие цены №1
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167
2.7 км
Лоперамида гидрохлорид капсулы 2 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
10,49 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 33
3.0 км
Лоперамида гидрохлорид капсулы 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
24,10 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 201
3.0 км
Лоперамида гидрохлорид капсулы 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
24,10 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 21-А
3.0 км
Лоперамида гидрохлорид капсулы 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
24,10 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 19:00
Чернигов, ул. Всехсвятская, 5
3.1 км
Лоперамида гидрохлорид капсулы 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
24,10 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Космонавтов, 9
3.2 км
Лоперамида гидрохлорид капсулы 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
24,10 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Независимости, 15
4.2 км
Лоперамида гидрохлорид капсулы 2 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
10,90 грн
Свит здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Мира, 44
0.3 км
Лоперамида гидрохлорид капсулы 2 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Лоперамида гидрохлорид капсулы 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Фармсвит здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 44
0.3 км
Лоперамида гидрохлорид капсулы 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Свит здоровья зжс
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 168-Б
2.7 км
Лоперамида гидрохлорид капсулы 2 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Лоперамида гидрохлорид капсулы 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, ул. Волковича, 25
3.4 км
Лоперамида гидрохлорид капсулы 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
В городах рядом
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Михайло-Коцюбинское, ул. Шевченко, 56
15.4 км
Лоперамида гидрохлорид капсулы 2 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
11,10 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Куликовка, ул. Шевченко Тараса, 1
28.3 км
Лоперамида гидрохлорид капсулы 2 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
10,88 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 20:00
Гончаровское, ул. Танкистов, 14
33.5 км
Лоперамида гидрохлорид капсулы 2 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
10,90 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Березна, ул. Гагарина, 48-А
35.5 км
Лоперамида гидрохлорид капсулы 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
24,10 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Славутич, пл. Привокзальная, 6
37.1 км
Лоперамида гидрохлорид капсулы 2 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
10,97 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 20:00
Городня, ул. Черниговская, 15
48.6 км
Лоперамида гидрохлорид капсулы 2 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
10,94 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Мена, ул. Мазепы Гетмана, 1
63.9 км
Лоперамида гидрохлорид капсулы 2 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
10,89 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Мена, ул. Мазепы Гетмана, 2-Б
63.9 км
Лоперамида гидрохлорид капсулы 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
24,10
Экономия при брони: -1,80 грн
22,30 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Нежин, ул. Шевченко Тараса, 21-В
64.8 км
Лоперамида гидрохлорид капсулы 2 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
10,94 грн
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