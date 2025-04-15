Финлепсин® Ретард (Finlepsin Retard)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 190 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Финлепсин® 200 ретард таблетки пролонгированного действия 200 мг блистер №50
Тева Украина
940,20 грн
Финлепсин® 400 ретард таблетки пролонгированного действия 400 мг блистер №50
Тева Украина
226,21
Экономия при брони: -3,71 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Финлепсин® 400 ретард таблетки пролонгированного действия 400 мг блистер №50
Тева Украина
1022,20 грн
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Финлепсин® 200 ретард таблетки пролонгированного действия 200 мг блистер №50
Тева Украина
794,41
Экономия при брони: -48,34 грн
Финлепсин® 400 ретард таблетки пролонгированного действия 400 мг блистер №50
Тева Украина
1226,96
Экономия при брони: -100,59 грн
1126,37 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Финлепсин® 200 ретард таблетки пролонгированного действия 200 мг блистер №50
Тева Украина
1000,46
Экономия при брони: -67,89 грн
Финлепсин® 400 ретард таблетки пролонгированного действия 400 мг блистер №50
Тева Украина
1110,50 грн
Мед-сервис
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Финлепсин® 200 ретард таблетки пролонгированного действия 200 мг блистер №50
Тева Украина
Финлепсин® 400 ретард таблетки пролонгированного действия 400 мг блистер №50
Тева Украина
1061,20 грн
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Финлепсин® 200 ретард таблетки пролонгированного действия 200 мг блистер №50
Тева Украина
764,08
Экономия при брони: -59,52 грн
Финлепсин® 400 ретард таблетки пролонгированного действия 400 мг блистер №50
Тева Украина
1110,50 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Финлепсин® 200 ретард таблетки пролонгированного действия 200 мг блистер №50
Тева Украина
940,00
Экономия при брони: -69,00 грн
Финлепсин® 400 ретард таблетки пролонгированного действия 400 мг блистер №50
Тева Украина
1137,41
Экономия при брони: -110,41 грн
1027,00 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Финлепсин® 400 ретард таблетки пролонгированного действия 400 мг блистер №50
Тева Украина
1058,15 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Финлепсин® 200 ретард таблетки пролонгированного действия 200 мг блистер №50
Тева Украина
940,20 грн
Финлепсин® 400 ретард таблетки пролонгированного действия 400 мг блистер №50
Тева Украина
1131,04
Экономия при брони: -39,04 грн
1092,00 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Финлепсин® 200 ретард таблетки пролонгированного действия 200 мг блистер №50
Тева Украина
955,10
Экономия при брони: -74,40 грн
Финлепсин® 400 ретард таблетки пролонгированного действия 400 мг блистер №50
Тева Украина
1131,00
Экономия при брони: -16,30 грн
1114,70 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Финлепсин® 400 ретард таблетки пролонгированного действия 400 мг блистер №50
Тева Украина
1019,70 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Финлепсин® 200 ретард таблетки пролонгированного действия 200 мг блистер №50
Тева Украина
988,04
Экономия при брони: -34,82 грн
Финлепсин® 400 ретард таблетки пролонгированного действия 400 мг блистер №50
Тева Украина
1148,41
Экономия при брони: -57,51 грн
1090,90 грн
Мед-сервис
Запорожье, просп. Соборный, 144
2.8 км
Финлепсин® 200 ретард таблетки пролонгированного действия 200 мг блистер №50
Тева Украина
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Финлепсин® 200 ретард таблетки пролонгированного действия 200 мг блистер №50
Тева Украина
957,60
Экономия при брони: -76,90 грн
Финлепсин® 400 ретард таблетки пролонгированного действия 400 мг блистер №50
Тева Украина
1114,70 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Финлепсин® 200 ретард таблетки пролонгированного действия 200 мг блистер №50
Тева Украина
Финлепсин® 400 ретард таблетки пролонгированного действия 400 мг блистер №50
Тева Украина
1028,24 грн
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Финлепсин® 200 ретард таблетки пролонгированного действия 200 мг блистер №50
Тева Украина
401,94
Экономия при брони: -28,91 грн
Финлепсин® 400 ретард таблетки пролонгированного действия 400 мг блистер №50
Тева Украина
1188,98
Экономия при брони: -95,52 грн
1093,46 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Финлепсин® 200 ретард таблетки пролонгированного действия 200 мг блистер №50
Тева Украина
940,20 грн
Финлепсин® 400 ретард таблетки пролонгированного действия 400 мг блистер №50
Тева Украина
703,29
Экономия при брони: -46,69 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Финлепсин® 200 ретард таблетки пролонгированного действия 200 мг блистер №50
Тева Украина
985,50
Экономия при брони: -68,03 грн
Финлепсин® 400 ретард таблетки пролонгированного действия 400 мг блистер №50
Тева Украина
948,66
Экономия при брони: -72,53 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Финлепсин® 200 ретард таблетки пролонгированного действия 200 мг блистер №50
Тева Украина
940,20 грн
Финлепсин® 400 ретард таблетки пролонгированного действия 400 мг блистер №50
Тева Украина
1110,50 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Финлепсин® 200 ретард таблетки пролонгированного действия 200 мг блистер №50
Тева Украина
940,20 грн
Финлепсин® 400 ретард таблетки пролонгированного действия 400 мг блистер №50
Тева Украина
1110,50 грн