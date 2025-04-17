Финлепсин® Ретард (Finlepsin Retard)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 99 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Финлепсин® 200 ретард таблетки пролонгированного действия 200 мг блистер №50
Тева Украина
1000,08
Экономия при брони: -67,51 грн
Финлепсин® 400 ретард таблетки пролонгированного действия 400 мг блистер №50
Тева Украина
1184,47
Экономия при брони: -91,01 грн
1093,46 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Финлепсин® 400 ретард таблетки пролонгированного действия 400 мг блистер №50
Тева Украина
1053,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Финлепсин® 200 ретард таблетки пролонгированного действия 200 мг блистер №50
Тева Украина
940,20 грн
Финлепсин® 400 ретард таблетки пролонгированного действия 400 мг блистер №50
Тева Украина
1110,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Финлепсин® 200 ретард таблетки пролонгированного действия 200 мг блистер №50
Тева Украина
609,85
Экономия при брони: -55,93 грн
Финлепсин® 400 ретард таблетки пролонгированного действия 400 мг блистер №50
Тева Украина
718,40
Экономия при брони: -51,53 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Финлепсин® 200 ретард таблетки пролонгированного действия 200 мг блистер №50
Тева Украина
Финлепсин® 400 ретард таблетки пролонгированного действия 400 мг блистер №50
Тева Украина
1024,25 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Финлепсин® 200 ретард таблетки пролонгированного действия 200 мг блистер №50
Тева Украина
759,44
Экономия при брони: -47,36 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Финлепсин® 200 ретард таблетки пролонгированного действия 200 мг блистер №50
Тева Украина
Финлепсин® 400 ретард таблетки пролонгированного действия 400 мг блистер №50
Тева Украина
1131,08 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
Финлепсин® 400 ретард таблетки пролонгированного действия 400 мг блистер №50
Тева Украина
1131,00 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Финлепсин® 200 ретард таблетки пролонгированного действия 200 мг блистер №50
Тева Украина
955,10
Экономия при брони: -65,00 грн
Финлепсин® 400 ретард таблетки пролонгированного действия 400 мг блистер №50
Тева Украина
452,40
Экономия при брони: -4,56 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Финлепсин® 200 ретард таблетки пролонгированного действия 200 мг блистер №50
Тева Украина
939,80
Экономия при брони: -49,70 грн
Финлепсин® 400 ретард таблетки пролонгированного действия 400 мг блистер №50
Тева Украина
1110,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Финлепсин® 200 ретард таблетки пролонгированного действия 200 мг блистер №50
Тева Украина
605,72
Экономия при брони: -51,80 грн
Финлепсин® 400 ретард таблетки пролонгированного действия 400 мг блистер №50
Тева Украина
238,90
Экономия при брони: -16,22 грн
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Финлепсин® 200 ретард таблетки пролонгированного действия 200 мг блистер №50
Тева Украина
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Финлепсин® 200 ретард таблетки пролонгированного действия 200 мг блистер №50
Тева Украина
Финлепсин® 400 ретард таблетки пролонгированного действия 400 мг блистер №50
Тева Украина
1018,95 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Финлепсин® 200 ретард таблетки пролонгированного действия 200 мг блистер №50
Тева Украина
1001,32
Экономия при брони: -78,12 грн
Финлепсин® 400 ретард таблетки пролонгированного действия 400 мг блистер №50
Тева Украина
1079,70 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Финлепсин® 200 ретард таблетки пролонгированного действия 200 мг блистер №50
Тева Украина
Финлепсин® 400 ретард таблетки пролонгированного действия 400 мг блистер №50
Тева Украина
1028,26 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Финлепсин® 200 ретард таблетки пролонгированного действия 200 мг блистер №50
Тева Украина
940,20 грн
Финлепсин® 400 ретард таблетки пролонгированного действия 400 мг блистер №50
Тева Украина
678,60
Экономия при брони: -6,84 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Финлепсин® 200 ретард таблетки пролонгированного действия 200 мг блистер №50
Тева Украина
992,91
Экономия при брони: -86,72 грн
Финлепсин® 400 ретард таблетки пролонгированного действия 400 мг блистер №50
Тева Украина
1174,85
Экономия при брони: -81,19 грн
1093,66 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Финлепсин® 200 ретард таблетки пролонгированного действия 200 мг блистер №50
Тева Украина
999,22
Экономия при брони: -93,03 грн
Финлепсин® 400 ретард таблетки пролонгированного действия 400 мг блистер №50
Тева Украина
1110,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Финлепсин® 200 ретард таблетки пролонгированного действия 200 мг блистер №50
Тева Украина
940,20 грн
Финлепсин® 400 ретард таблетки пролонгированного действия 400 мг блистер №50
Тева Украина
1110,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Финлепсин® 200 ретард таблетки пролонгированного действия 200 мг блистер №50
Тева Украина
1002,98
Экономия при брони: -74,67 грн
Финлепсин® 400 ретард таблетки пролонгированного действия 400 мг блистер №50
Тева Украина
1205,70
Экономия при брони: -108,83 грн
1096,87 грн