Финлепсин® Ретард (Finlepsin Retard)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 103 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 17 мин
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Финлепсин® 200 ретард таблетки пролонгированного действия 200 мг блистер №50
Тева Украина
976,75
Экономия при брони: -37,98 грн
Финлепсин® 400 ретард таблетки пролонгированного действия 400 мг блистер №50
Тева Украина
467,64
Экономия при брони: -20,24 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 47 мин
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Финлепсин® 200 ретард таблетки пролонгированного действия 200 мг блистер №50
Тева Украина
940,20 грн
Финлепсин® 400 ретард таблетки пролонгированного действия 400 мг блистер №50
Тева Украина
1131,00
Экономия при брони: -14,10 грн
1116,90 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Финлепсин® 200 ретард таблетки пролонгированного действия 200 мг блистер №50
Тева Украина
402,93
Экономия при брони: -40,69 грн
Финлепсин® 400 ретард таблетки пролонгированного действия 400 мг блистер №50
Тева Украина
715,84
Экономия при брони: -50,68 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Финлепсин® 200 ретард таблетки пролонгированного действия 200 мг блистер №50
Тева Украина
Финлепсин® 400 ретард таблетки пролонгированного действия 400 мг блистер №50
Тева Украина
1059,85 грн
Мед-сервис
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Финлепсин® 200 ретард таблетки пролонгированного действия 200 мг блистер №50
Тева Украина
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 47 мин
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Финлепсин® 200 ретард таблетки пролонгированного действия 200 мг блистер №50
Тева Украина
Финлепсин® 400 ретард таблетки пролонгированного действия 400 мг блистер №50
Тева Украина
1131,08 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Финлепсин® 200 ретард таблетки пролонгированного действия 200 мг блистер №50
Тева Украина
Финлепсин® 400 ретард таблетки пролонгированного действия 400 мг блистер №50
Тева Украина
1042,35 грн
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Финлепсин® 200 ретард таблетки пролонгированного действия 200 мг блистер №50
Тева Украина
Финлепсин® 400 ретард таблетки пролонгированного действия 400 мг блистер №50
Тева Украина
1120,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 47 мин
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Финлепсин® 200 ретард таблетки пролонгированного действия 200 мг блистер №50
Тева Украина
940,20 грн
Финлепсин® 400 ретард таблетки пролонгированного действия 400 мг блистер №50
Тева Украина
1110,50 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Финлепсин® 200 ретард таблетки пролонгированного действия 200 мг блистер №50
Тева Украина
806,40
Экономия при брони: -82,06 грн
Финлепсин® 400 ретард таблетки пролонгированного действия 400 мг блистер №50
Тева Украина
1192,70
Экономия при брони: -99,24 грн
1093,46 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 47 мин
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Финлепсин® 200 ретард таблетки пролонгированного действия 200 мг блистер №50
Тева Украина
1019,37
Экономия при брони: -113,95 грн
Финлепсин® 400 ретард таблетки пролонгированного действия 400 мг блистер №50
Тева Украина
1184,81
Экономия при брони: -89,82 грн
1094,99 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 47 мин
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Финлепсин® 200 ретард таблетки пролонгированного действия 200 мг блистер №50
Тева Украина
940,20 грн
Финлепсин® 400 ретард таблетки пролонгированного действия 400 мг блистер №50
Тева Украина
452,40
Экономия при брони: -5,64 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Финлепсин® 200 ретард таблетки пролонгированного действия 200 мг блистер №50
Тева Украина
Финлепсин® 400 ретард таблетки пролонгированного действия 400 мг блистер №50
Тева Украина
1062,00 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется через 47 мин
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Финлепсин® 200 ретард таблетки пролонгированного действия 200 мг блистер №50
Тева Украина
940,20 грн
Финлепсин® 400 ретард таблетки пролонгированного действия 400 мг блистер №50
Тева Украина
678,36
Экономия при брони: -8,22 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Финлепсин® 200 ретард таблетки пролонгированного действия 200 мг блистер №50
Тева Украина
573,06
Экономия при брони: -41,64 грн
Финлепсин® 400 ретард таблетки пролонгированного действия 400 мг блистер №50
Тева Украина
452,40
Экономия при брони: -5,64 грн
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Финлепсин® 200 ретард таблетки пролонгированного действия 200 мг блистер №50
Тева Украина
1015,55
Экономия при брони: -82,98 грн
Финлепсин® 400 ретард таблетки пролонгированного действия 400 мг блистер №50
Тева Украина
962,24
Экономия при брони: -87,47 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Финлепсин® 200 ретард таблетки пролонгированного действия 200 мг блистер №50
Тева Украина
Финлепсин® 400 ретард таблетки пролонгированного действия 400 мг блистер №50
Тева Украина
1013,85 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 17 мин
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Финлепсин® 200 ретард таблетки пролонгированного действия 200 мг блистер №50
Тева Украина
960,07
Экономия при брони: -52,52 грн
Финлепсин® 400 ретард таблетки пролонгированного действия 400 мг блистер №50
Тева Украина
1171,72
Экономия при брони: -68,50 грн
1103,22 грн
Фармакопейка
Открыто
Закроется через 47 мин
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Финлепсин® 200 ретард таблетки пролонгированного действия 200 мг блистер №50
Тева Украина
594,95
Экономия при брони: -35,40 грн
Финлепсин® 400 ретард таблетки пролонгированного действия 400 мг блистер №50
Тева Украина
1173,27
Экономия при брони: -63,84 грн
1109,43 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 47 мин
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Финлепсин® 200 ретард таблетки пролонгированного действия 200 мг блистер №50
Тева Украина
955,10
Экономия при брони: -69,40 грн
Финлепсин® 400 ретард таблетки пролонгированного действия 400 мг блистер №50
Тева Украина
1131,00
Экономия при брони: -14,10 грн
1116,90 грн