Киев
Финлепсин® Ретард (Finlepsin Retard)

Финлепсин® Ретард (Finlepsin Retard)

Львов (адрес не указан)
Искать на карте
Доступно в 182 аптеках в Львов
Аптека нц
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Финлепсин® 200 ретард таблетки пролонгированного действия 200 мг блистер №50
Тева Украина
940,20 грн
Финлепсин® 400 ретард таблетки пролонгированного действия 400 мг блистер №50
Тева Украина
1110,50 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Финлепсин® 200 ретард таблетки пролонгированного действия 200 мг блистер №50
Тева Украина
940,20 грн
Финлепсин® 400 ретард таблетки пролонгированного действия 400 мг блистер №50
Тева Украина
1110,50 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Финлепсин® 200 ретард таблетки пролонгированного действия 200 мг блистер №50
Тева Украина
957,60
Экономия при брони: -79,80 грн
877,80 грн
Финлепсин® 400 ретард таблетки пролонгированного действия 400 мг блистер №50
Тева Украина
1131,00
Экономия при брони: -25,60 грн
1105,40 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:30
Львов, ул. Словацкого, 2
0.5 км
Финлепсин® 400 ретард таблетки пролонгированного действия 400 мг блистер №50
Тева Украина
888,40 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Финлепсин® 400 ретард таблетки пролонгированного действия 400 мг блистер №50
Тева Украина
902,14 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Финлепсин® 200 ретард таблетки пролонгированного действия 200 мг блистер №50
Тева Украина
932,00 грн
Финлепсин® 400 ретард таблетки пролонгированного действия 400 мг блистер №50
Тева Украина
1028,26 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Госпитальная, 30
0.7 км
Финлепсин® 200 ретард таблетки пролонгированного действия 200 мг блистер №50
Тева Украина
177,74 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Финлепсин® 200 ретард таблетки пролонгированного действия 200 мг блистер №50
Тева Украина
955,10
Экономия при брони: -77,30 грн
877,80 грн
Финлепсин® 400 ретард таблетки пролонгированного действия 400 мг блистер №50
Тева Украина
1131,00
Экономия при брони: -26,80 грн
1104,20 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Финлепсин® 200 ретард таблетки пролонгированного действия 200 мг блистер №50
Тева Украина
957,60
Экономия при брони: -79,80 грн
877,80 грн
Финлепсин® 400 ретард таблетки пролонгированного действия 400 мг блистер №50
Тева Украина
1131,00
Экономия при брони: -25,60 грн
1105,40 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Финлепсин® 200 ретард таблетки пролонгированного действия 200 мг блистер №50
Тева Украина
404,35
Экономия при брони: -22,92 грн
381,43 грн
Финлепсин® 400 ретард таблетки пролонгированного действия 400 мг блистер №50
Тева Украина
1110,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Финлепсин® 200 ретард таблетки пролонгированного действия 200 мг блистер №50
Тева Украина
1004,76
Экономия при брони: -66,44 грн
938,32 грн
Финлепсин® 400 ретард таблетки пролонгированного действия 400 мг блистер №50
Тева Украина
1110,50 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:30
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Финлепсин® 400 ретард таблетки пролонгированного действия 400 мг блистер №50
Тева Украина
904,80 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:15
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Финлепсин® 200 ретард таблетки пролонгированного действия 200 мг блистер №50
Тева Украина
940,20
Экономия при брони: -62,40 грн
877,80 грн
Финлепсин® 400 ретард таблетки пролонгированного действия 400 мг блистер №50
Тева Украина
1131,00
Экономия при брони: -25,60 грн
1105,40 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Финлепсин® 200 ретард таблетки пролонгированного действия 200 мг блистер №50
Тева Украина
766,08
Экономия при брони: -63,84 грн
702,24 грн
Финлепсин® 400 ретард таблетки пролонгированного действия 400 мг блистер №50
Тева Украина
1131,00
Экономия при брони: -25,60 грн
1105,40 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Финлепсин® 200 ретард таблетки пролонгированного действия 200 мг блистер №50
Тева Украина
957,60
Экономия при брони: -79,80 грн
877,80 грн
Финлепсин® 400 ретард таблетки пролонгированного действия 400 мг блистер №50
Тева Украина
1131,00
Экономия при брони: -25,60 грн
1105,40 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.8 км
Финлепсин® 400 ретард таблетки пролонгированного действия 400 мг блистер №50
Тева Украина
1061,30 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Финлепсин® 200 ретард таблетки пролонгированного действия 200 мг блистер №50
Тева Украина
913,60
Экономия при брони: -35,80 грн
877,80 грн
Финлепсин® 400 ретард таблетки пролонгированного действия 400 мг блистер №50
Тева Украина
1131,00
Экономия при брони: -25,60 грн
1105,40 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Финлепсин® 200 ретард таблетки пролонгированного действия 200 мг блистер №50
Тева Украина
832,75 грн
Финлепсин® 400 ретард таблетки пролонгированного действия 400 мг блистер №50
Тева Украина
1131,08 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Киевская, 9
0.9 км
Финлепсин® 400 ретард таблетки пролонгированного действия 400 мг блистер №50
Тева Украина
1131,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Финлепсин® 200 ретард таблетки пролонгированного действия 200 мг блистер №50
Тева Украина
764,08
Экономия при брони: -61,84 грн
702,24 грн
Финлепсин® 400 ретард таблетки пролонгированного действия 400 мг блистер №50
Тева Украина
1131,00
Экономия при брони: -25,60 грн
1105,40 грн
ГлавнаяКорзинаИзбранное