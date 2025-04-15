Финлепсин® Ретард (Finlepsin Retard)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 182 аптеках в Львов
Аптека нц
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Финлепсин® 200 ретард таблетки пролонгированного действия 200 мг блистер №50
Тева Украина
940,20 грн
Финлепсин® 400 ретард таблетки пролонгированного действия 400 мг блистер №50
Тева Украина
1110,50 грн
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Финлепсин® 200 ретард таблетки пролонгированного действия 200 мг блистер №50
Тева Украина
940,20 грн
Финлепсин® 400 ретард таблетки пролонгированного действия 400 мг блистер №50
Тева Украина
1110,50 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Финлепсин® 200 ретард таблетки пролонгированного действия 200 мг блистер №50
Тева Украина
957,60
Экономия при брони: -79,80 грн
Финлепсин® 400 ретард таблетки пролонгированного действия 400 мг блистер №50
Тева Украина
1131,00
Экономия при брони: -25,60 грн
1105,40 грн
D.s.
Львов, ул. Словацкого, 2
0.5 км
Финлепсин® 400 ретард таблетки пролонгированного действия 400 мг блистер №50
Тева Украина
Пульс
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Финлепсин® 400 ретард таблетки пролонгированного действия 400 мг блистер №50
Тева Украина
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Финлепсин® 200 ретард таблетки пролонгированного действия 200 мг блистер №50
Тева Украина
Финлепсин® 400 ретард таблетки пролонгированного действия 400 мг блистер №50
Тева Украина
1028,26 грн
D.s.
Львов, ул. Госпитальная, 30
0.7 км
Финлепсин® 200 ретард таблетки пролонгированного действия 200 мг блистер №50
Тева Украина
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Финлепсин® 200 ретард таблетки пролонгированного действия 200 мг блистер №50
Тева Украина
955,10
Экономия при брони: -77,30 грн
Финлепсин® 400 ретард таблетки пролонгированного действия 400 мг блистер №50
Тева Украина
1131,00
Экономия при брони: -26,80 грн
1104,20 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Финлепсин® 200 ретард таблетки пролонгированного действия 200 мг блистер №50
Тева Украина
957,60
Экономия при брони: -79,80 грн
Финлепсин® 400 ретард таблетки пролонгированного действия 400 мг блистер №50
Тева Украина
1131,00
Экономия при брони: -25,60 грн
1105,40 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Финлепсин® 200 ретард таблетки пролонгированного действия 200 мг блистер №50
Тева Украина
404,35
Экономия при брони: -22,92 грн
Финлепсин® 400 ретард таблетки пролонгированного действия 400 мг блистер №50
Тева Украина
1110,50 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Финлепсин® 200 ретард таблетки пролонгированного действия 200 мг блистер №50
Тева Украина
1004,76
Экономия при брони: -66,44 грн
Финлепсин® 400 ретард таблетки пролонгированного действия 400 мг блистер №50
Тева Украина
1110,50 грн
D.s.
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Финлепсин® 400 ретард таблетки пролонгированного действия 400 мг блистер №50
Тева Украина
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Финлепсин® 200 ретард таблетки пролонгированного действия 200 мг блистер №50
Тева Украина
940,20
Экономия при брони: -62,40 грн
Финлепсин® 400 ретард таблетки пролонгированного действия 400 мг блистер №50
Тева Украина
1131,00
Экономия при брони: -25,60 грн
1105,40 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Финлепсин® 200 ретард таблетки пролонгированного действия 200 мг блистер №50
Тева Украина
766,08
Экономия при брони: -63,84 грн
Финлепсин® 400 ретард таблетки пролонгированного действия 400 мг блистер №50
Тева Украина
1131,00
Экономия при брони: -25,60 грн
1105,40 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Финлепсин® 200 ретард таблетки пролонгированного действия 200 мг блистер №50
Тева Украина
957,60
Экономия при брони: -79,80 грн
Финлепсин® 400 ретард таблетки пролонгированного действия 400 мг блистер №50
Тева Украина
1131,00
Экономия при брони: -25,60 грн
1105,40 грн
Аптека 9-1-1
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.8 км
Финлепсин® 400 ретард таблетки пролонгированного действия 400 мг блистер №50
Тева Украина
1061,30 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Финлепсин® 200 ретард таблетки пролонгированного действия 200 мг блистер №50
Тева Украина
913,60
Экономия при брони: -35,80 грн
Финлепсин® 400 ретард таблетки пролонгированного действия 400 мг блистер №50
Тева Украина
1131,00
Экономия при брони: -25,60 грн
1105,40 грн
Бажаемо здоровья
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Финлепсин® 200 ретард таблетки пролонгированного действия 200 мг блистер №50
Тева Украина
Финлепсин® 400 ретард таблетки пролонгированного действия 400 мг блистер №50
Тева Украина
1131,08 грн
D.s.
Львов, ул. Киевская, 9
0.9 км
Финлепсин® 400 ретард таблетки пролонгированного действия 400 мг блистер №50
Тева Украина
1131,00 грн
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Финлепсин® 200 ретард таблетки пролонгированного действия 200 мг блистер №50
Тева Украина
764,08
Экономия при брони: -61,84 грн
Финлепсин® 400 ретард таблетки пролонгированного действия 400 мг блистер №50
Тева Украина
1131,00
Экономия при брони: -25,60 грн
1105,40 грн