Финлепсин® Ретард (Finlepsin Retard)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 727 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Финлепсин® 200 ретард таблетки пролонгированного действия 200 мг блистер №50
Тева Украина
Финлепсин® 400 ретард таблетки пролонгированного действия 400 мг блистер №50
Тева Украина
1131,08 грн
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Финлепсин® 200 ретард таблетки пролонгированного действия 200 мг блистер №50
Тева Украина
Финлепсин® 400 ретард таблетки пролонгированного действия 400 мг блистер №50
Тева Украина
1106,40 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Финлепсин® 200 ретард таблетки пролонгированного действия 200 мг блистер №50
Тева Украина
Финлепсин® 400 ретард таблетки пролонгированного действия 400 мг блистер №50
Тева Украина
1110,52 грн
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Финлепсин® 200 ретард таблетки пролонгированного действия 200 мг блистер №50
Тева Украина
Финлепсин® 400 ретард таблетки пролонгированного действия 400 мг блистер №50
Тева Украина
1106,40 грн
Подорожник
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Финлепсин® 400 ретард таблетки пролонгированного действия 400 мг блистер №50
Тева Украина
904,80
Экономия при брони: -8,64 грн
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Финлепсин® 200 ретард таблетки пролонгированного действия 200 мг блистер №50
Тева Украина
764,08
Экономия при брони: -45,28 грн
Финлепсин® 400 ретард таблетки пролонгированного действия 400 мг блистер №50
Тева Украина
1131,00
Экономия при брони: -10,80 грн
1120,20 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Финлепсин® 200 ретард таблетки пролонгированного действия 200 мг блистер №50
Тева Украина
Финлепсин® 400 ретард таблетки пролонгированного действия 400 мг блистер №50
Тева Украина
1110,50 грн
Фармация
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Финлепсин® 200 ретард таблетки пролонгированного действия 200 мг блистер №50
Тева Украина
955,15
Экономия при брони: -74,75 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Финлепсин® 200 ретард таблетки пролонгированного действия 200 мг блистер №50
Тева Украина
986,32
Экономия при брони: -38,35 грн
Финлепсин® 400 ретард таблетки пролонгированного действия 400 мг блистер №50
Тева Украина
472,71
Экономия при брони: -15,01 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Финлепсин® 200 ретард таблетки пролонгированного действия 200 мг блистер №50
Тева Украина
Финлепсин® 400 ретард таблетки пролонгированного действия 400 мг блистер №50
Тева Украина
1052,55 грн
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Финлепсин® 400 ретард таблетки пролонгированного действия 400 мг блистер №50
Тева Украина
1034,60 грн
Фармация
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Финлепсин® 200 ретард таблетки пролонгированного действия 200 мг блистер №50
Тева Украина
955,11
Экономия при брони: -74,74 грн
Финлепсин® 400 ретард таблетки пролонгированного действия 400 мг блистер №50
Тева Украина
1158,48
Экономия при брони: -42,12 грн
1116,36 грн
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Финлепсин® 200 ретард таблетки пролонгированного действия 200 мг блистер №50
Тева Украина
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Финлепсин® 200 ретард таблетки пролонгированного действия 200 мг блистер №50
Тева Украина
Финлепсин® 400 ретард таблетки пролонгированного действия 400 мг блистер №50
Тева Украина
1131,08 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Финлепсин® 200 ретард таблетки пролонгированного действия 200 мг блистер №50
Тева Украина
1014,78
Экономия при брони: -87,63 грн
Финлепсин® 400 ретард таблетки пролонгированного действия 400 мг блистер №50
Тева Украина
1201,90
Экономия при брони: -86,84 грн
1115,06 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Финлепсин® 200 ретард таблетки пролонгированного действия 200 мг блистер №50
Тева Украина
940,20 грн
Финлепсин® 400 ретард таблетки пролонгированного действия 400 мг блистер №50
Тева Украина
1160,60 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Финлепсин® 200 ретард таблетки пролонгированного действия 200 мг блистер №50
Тева Украина
Финлепсин® 400 ретард таблетки пролонгированного действия 400 мг блистер №50
Тева Украина
1028,24 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Финлепсин® 200 ретард таблетки пролонгированного действия 200 мг блистер №50
Тева Украина
Финлепсин® 400 ретард таблетки пролонгированного действия 400 мг блистер №50
Тева Украина
1131,08 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Финлепсин® 200 ретард таблетки пролонгированного действия 200 мг блистер №50
Тева Украина
Финлепсин® 400 ретард таблетки пролонгированного действия 400 мг блистер №50
Тева Украина
1110,52 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Финлепсин® 200 ретард таблетки пролонгированного действия 200 мг блистер №50
Тева Украина
984,74
Экономия при брони: -64,40 грн
Финлепсин® 400 ретард таблетки пролонгированного действия 400 мг блистер №50
Тева Украина
1160,60 грн